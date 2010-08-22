به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی بورس در راستای اجرای ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب 25/09/1388 مجلس شورای اسلامی، ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته‌شده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را در5 ماده و 4 تبصره تصویب کرد.

بر این اساس ، سازمان بورس موظف است در پایان مقاطع سه ماهه منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند هر سال، نسبت به محاسبه سهام شناور آزاد ناشر اقدام کرده و نتایج محاسبات را حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره‌های فوق به اطلاع عموم برساند.

در عین حال، اگر پایان دوره مالی ناشر منطبق با پایان یکی از مقاطع سه ماهه اشاره شده در این ماده نباشد، سازمان حسب مورد سهام شناور آزاد را در پایان دوره مالی ناشر محاسبه خواهد کرد و این محاسبه مبنای صدور تائیدیه موضوع تبصره 1 ماده 4 این ضوابط قرار خواهد گرفت.

تأییدیه مالیاتی جهت بهره مندی ناشر از معافیت مالیاتی موضوع ماده 6 "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی" به ناشر و حوزه مالیاتی مربوطه توسط سازمان اعلام می­شود.همچنین تاییدیه مالیاتی موضوع این ماده بر مبنای سهام شناور آزاد ناشر که طبق ماده 2 این ضوابط محاسبه شده است، صادر می­شود.

صدور تأییدیه موضوع این ماده نیز منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان جهت انجام محاسبات موضوع این ضوابط، توسط ناشر طبق فرم‌های سازمان است.

در عین حال، اگر مدت پذیرش ناشر در بورس یا دوره مالی وی که برای آن صدور تائیدیه مالیاتی مورد درخواست است کمتر از یکسال تقویمی باشد، ضریب شناوری متناسب با حضور آن در بورس یا بازار خارج از بورس محاسبه خواهد شد.

بر اساس این ضوابط، در صورتی‌که سازمان بورس ظرف مدت (15) روز کاری از صدور تائیدیه مالیاتی متوجه مغایرتی در محاسبات سهام شناور آزاد ناشر شود یا ناشر ظرف همان مدت نسبت به محاسبه میزان سهام شناور آزاد خود معترض شود، سازمان پس از بررسی موضوع درصورت تغییر میزان سهام شناور آزاد، محاسبات جدید را بلافاصله به سازمان امور مالیاتی جهت لحاظ کردن در معافیت مالیاتی ناشر اعلام می کند.

بر اساس این ضوابط، ناشر شخص حقوقی است که سهام آن در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس پذیرفته شده است. سهامدار مدیریتی نیز، سهامداری است که یکی از دو شرط اشخاص حقیقی که به واسطۀ سهامداری خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت کنترل خود، مجموعاً مساوی یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند یا اشخاص حقوقی که به واسطه سهامداری خود، اشخاص حقوقی تحت کنترل و یا اشخاص حقوقی با کنترل کننده مشترک مجموعاً مساوی یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند، را دارا باشد.

در عین حال، سهامداران غیرمدیریتی به آن دسته از سهامداران ناشر که جزء سهامداران مدیریتی نباشند، اطلاق می­ شود.

در این ضوابط آمده است : کنترل تعریف استانداردهای حسابداری ملی عبارتست از توانایی هدایت سیاست‌های مالی و اعتباری یک واحد به منظور کسب منافع اقتصادی از آن.

همچنین ضریب شناوری عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از 0001/0 تعداد سهام ناشر است بر نصف روزهای معاملاتی آن دوره و حداکثر معادل یک است .

بر اساس این ضوابط، نحوه محاسبه سهام شناور آزاد عبارتست از حاصلضرب ضریب شناوری در مجموع سهام سهامداران غیرمدیریتی ناشر در پایان دوره مالی که سهام شناور آزاد برای آن دوره محاسبه می‌ شود.