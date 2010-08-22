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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

فرماندار آزادشهر معرفی شد

فرماندار آزادشهر معرفی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: "سید فاضل دهنوی" در حکمی از سوی وزیر کشور به سمت فرماندار آزادشهر منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دهنوی پیش از این به عنوان رئیس آموزش و پرورش شهرستان آزادشهر مشغول به خدمت بوده است.

 وی صبح یکشنبه در جلسه معارفه این مسئول، محور برنامه های خود را وحدت رویه همه دستگاهها در توسعه روزافزون شهرستان اعلام کرد.
 
دهنوی تکریم ارباب رجوع را یک اصل در راه خدمت عنوان کرد و گفت: امروز با پیروی از امام راحل و مقام معظم رهبری، خدمتگزار مردم خواهیم بود و از هیچ تلاشی در راه خدمت به مردم دریغ نخواهیم کرد.
 
منصوری نماینده  شهرستان آزادشهر و رامیان در مجلس نیز با اشاره به خدمات دولت در شهرستان از فرماندار جدید خواست با روحیه خستگی ناپذیر خود در ایجاد زمینه مساعدتر و تعامل بیشتر دستگاهها باعث به تحقق پیوستن اهداف دولت شود.
 
در این جلسه از زحمات نورالله نوراللهی فرماندار قبلی شهرستان تجلیل شد.
کد مطلب 1138025

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