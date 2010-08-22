آرای رالز و نوسبام بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف نویسنده از نگارش این کتاب بررسی موضوع عدالت در شهرها و بررسی نسبت سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری با مفهوم عدالت است.

در بیشتر طول قرن بیستم، جایگاه محرومیت در جوامع به ناکارآمدی طرحها و برنامه ریزیهای شهری و سیاستگذاری‌های این عرصه مرتبط می‌شد.

نویسنده برای پرداختن به بحث عدالت در شهر، ابتدا به بررسی آرای فیلسوفانی چون هابرماس و رالز می‌پردازد و مفهوم عدالت را نزد آنها مورد توجه قرار می‌دهد.

فینستین در بخش دوم کتاب خود به مطالع موردی سه شهر نیویورک، لندن و آمستردام هلند می‌پردازد و مفهوم عدالت و توسعه شهری را مورد مطاله قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان "شهر عادلانه" از سوی انتشارات دانشگاه کرنل منتشر شده است. سوزان فینستین استاد دانشگاه هاروارد است.