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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

آرای رالز و نوسبام بررسی شدند

آرای رالز و نوسبام بررسی شدند

آرای رالز و نوسبام در مورد عدالت در قالب کتابی توسط سوزان فینستین استاد دانشگاه هاروارد مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف نویسنده از نگارش این کتاب بررسی موضوع عدالت در شهرها و بررسی نسبت سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری با مفهوم عدالت است.

در بیشتر طول قرن بیستم، جایگاه محرومیت در جوامع به ناکارآمدی طرحها و برنامه ریزیهای شهری و سیاستگذاری‌های این عرصه مرتبط می‌شد.

نویسنده برای پرداختن به بحث عدالت در شهر، ابتدا به بررسی آرای فیلسوفانی چون هابرماس و رالز می‌پردازد و مفهوم عدالت را نزد آنها مورد توجه قرار می‌دهد.

 فینستین در بخش دوم کتاب خود به مطالع موردی سه شهر نیویورک، لندن و آمستردام هلند می‌پردازد و مفهوم عدالت و توسعه شهری را مورد مطاله قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان "شهر عادلانه" از سوی انتشارات دانشگاه کرنل منتشر شده است. سوزان فینستین استاد دانشگاه هاروارد است.

کد مطلب 1138028

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