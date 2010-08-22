به گزارش خبرگزاری مهر، در تحلیل فارین پالیسی که به قلم "استفان والت" نوشته شده آمده است : اگر شما فکر می کنید که اعلام مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان و اسرائیل یک اقدام مثبت و تاثیر گذار برای رسیدن به صلح در خاورمیانه خواهد بود باید بگویم که اشتباه می کنید زیرا شما دستکم به تاریخ دو دهه گذشته کم توجهی کرده اید.

والت برای این دیگاه خود سه دلیل ذکر می کند که این دلایل عبارتند از:

1) هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه تشکیلات خودگردان با تشکیل کشوری مستقل در کرانه باختری به پایتختی بیت المقدس شرقی موافق باشد وجود ندارد زیرا هنوز مسائلی همچون آوارگان فلسطینی حاضر در کشورهای دیگر حل نشده اند و این اشتباهی است که دولت های بیل کلینتون و جرج بوش مرتکب شدند و اکنون نیز دولت اوباما بدون در نظر گرفتن موارد تاثیر گذار در صلح اقدام به برگزاری مذاکرات رو در رو می کند.

2) هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه اسرائیل با چیزی بیشتر از تشکیل نمادین کشوری به نام فلسطین موافق باشد وجود ندارد. منظور اسرائیل از تشکیل دو کشور آن است که فلسطینی به وجود بیاید که کنترل مرزهای زمینی و هوایی، منابع آبی و برق آن در دستان اسرائیل باشد و "بنیامین نتانیاهو" نیز خود به این امر تاکید کرده که منظور از تشکیل فلسطین کشوری است که کنترل آن بر عهده تل آویو باشد.

ایده تشکیل دو کشور مستقل در خاورمیانه همانند یک حباب است. زیرا در صورت تشکیل دو کشور آمریکا باید با این نکته کنار بیاید که یا باید هم اعراب و هم اسرائیلی ها از حق مساوی برخوردار باشند. و یا آنکه از یک رژیم آپارتاید در خاورمیانه حمایت کند و این موضوع با منافع آمریکا در تضاد است .

از آن گذشته رژیم اسرائیل اعلام کرده که خواهان حفظ تمامی بیت المقدس و حضور بلند مدت نظامی در کنار رود اردن است. علاوه بر آن هم اکنون 500 هزار صهیونیست در بیرون از مرزهای 1976 زندگی می کنند و تصور این نکته که این افراد روزی از این مناطق تخلیه می شوند مشکل است. بنابراین حتی اگر خود نتانیاهو هم بخواهد در این موارد نرمش به خرج دهد متحدان وی این اجازه را نمی دهند و موضوع مهمی که نباید آن را فراموش کرد و تاثیر زیادی در شکست مذاکرات دارد ادامه شهرک سازی غیر قانونی اسرائیل در مناطق فلسطینی است.

3) هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه آمریکا قصد وارد کردن فشار همه جانبه به اسرائیل را داشتنه باشد وجود ندارد. خبرهای زیادی درباره فشار آمریکا بر ابومازن و تاثیر این فشارها در قبول طرح مذاکره مستقیم منتشر شده اما هیچ خبری در مورد وارد شدن فشار حتی در مقیاس پائین به نتانیاهو وجود ندارد بنابراین چه تضمینی وجود دارد که بگوئیم "بی بی" ( نتانیاهو ) در رفتار خود تجدید نظر می کند؟

فارین پالیسی در ادامه مطلب خود می نویسد : بنابراین نباید فریب سراب مذاکرات مستقیم را خورد. ممکن است "جرج میچل" فرستاده ویژه اوباما به خاورمیانه و تیمش گمان کنند که به موفقیت هایی رسیده اند اما حقیقت آن است که آنها یا ما را احمق فرض کرده اند یا آنکه قصد فریب کشورهای عربی را دارند که بگویند "اوباما به گفته های خود در قاهره عمل کرد".

در ادامه مطلب استفان والت آمده است: هم جمهوریخواهان و هم دموکرات های آمریکا به صدور بیانیه های خود مبنی بر حمایت از صلح خاورمیانه و تشکیل دو کشور مستقل ادامه خواهند داد. اما تحقق این موضوع در شرایط فعلی ناممکن است و باید گفت تشکیل دو کشور مستقل در خاورمیانه همانند یک حباب است. زیرا در صورت تشکیل دو کشور آمریکا باید با این نکته کنار بیاید که یا باید هم اعراب و هم اسرائیلی ها از حق مساوی برخوردار باشند. و یا آنکه از یک رژیم آپارتاید در خاورمیانه حمایت کند و این موضوع با منافع آمریکا در تضاد است.

این نکته بسیار مهم است که اسرائیل آپارتاید با فشار بی سابقه ای از سوی جهانیان مواجه خواهد بود و آنگونه که برخی مقامات اسرائیلی هشدار داده اند وقوع چنین وضعیتی آینده این رژیم را در ابهام قرار می دهد.