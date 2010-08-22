حمله به ایران بعد از راه اندازی نیروگاه بوشهر منتفی است

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال مشارکت روسها در احداث نیروگاه جدید ایران عنوان کرد: روسها آمادگی دارند که نیروگاه های دیگری را که ایران ساخت آنها را در دستور کار دارد بسازند.

وی افزود: ساخت بین20 تا 25 نیروگاه هسته ای در دستور کار قراردارد.

نماینده بیرجند یادآور شد: عملا هر کشوری که آمادگی داشته باشد که با ما قرارداد امضا کند و توانایی انجام ساخت نیروگاه هسته ای را نیز داشته باشند، ایران آن را بررسی خواهد کرد اما روسها در این زمینه کار خود را خوب انجام دادند و تا الان نیز هر چند عمل به تعهداتشان دیر و زود داشته اما سوخت و سوز نداشته است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در خصوص جایگاه ایران بعد از راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت: در منطقه که هیچ بلکه در جهان جایگاه ایران به یک وضعیت استثنایی در آمده و ایران به جمع کشورهایی که انرژی هسته ای تولید می کنند پیوسته است.

وی در خاتمه گفت: با راه اندازی نیروگاه بوشهر همه باید ایران را به عنوان کشوری هسته ای بشناسند و این بدان معناست که دیگر هیچ حمله ای به ایران نمی تواند صورت بگیرد و حمله به ایران به معنای به خطر افتادن کل منطقه است و کسی جرات این اقدام را ندارد.