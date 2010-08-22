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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

"ادگار داویدز" به تیم فوتبال کریستال پالاس پیوست

"ادگار داویدز" به تیم فوتبال کریستال پالاس پیوست

هافبک هلندی پیشین آژاکس، به تیم فوتبال کریستال پالاس در لیگ قهرمانی انگلستان پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، داویدز 37 ساله پس از اینکه در فصل 08-2007 با تیم آژاکس به میدان رفت تا این زمان در عضویت تیمی نبوده است.

این برای نخستین بار نیست که این بازیکن به یک تیم انگلیسی می پیوندد. داویدز حد فاصل سال های 2005 تا 2007 برای تیم لندنی تاتنهام به میدان رفت. داویدز با شرایط "حقوق به ازای تعداد بازی" به تیم کریستال پالاس پیوسته است.

بر پایه گزارش ساکرلنس، داویدز تا به حال 500 بار در رقابت های باشگاهی به میدان رفته و 40 گل به ثمر رسانده است. این بازیکن که در سال 2005 از فوتبال ملی خداحافظی کرد 74 بازی ملی و 6 گل هم در کارنامه دارد. او سابقه بازی در میلان ، اینتر و یونتوس ایتالیا را نیز دارد.

کد مطلب 1138034

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