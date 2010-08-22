ساخت مساجد مجهز به مهد کودک در مالزی/ زلزله 5.8 ریشتری در اندونزی

مالزی:

- طرح ساخت مساجدی در مالزی که دارای سرویسهایی از نظیر مهدکودک ، درمانگاه و کتابخانه است

- سیل در جنوب منطقه ساراواک مالزی

- 4 هزار پلیس مسنول کنترل امنیت و ترافیک در جریان جشنهای عید فطر در مالزی شدند

تایلند:

- بازدید دو روزه وزیر امور خارجه تایلند از سنگاپور

- یک کشته و 700 خانه ویران بر اثر سیل در تایلند

- هشدار وزیر بهداشت تایلند به خاطر شیوع بیماری تب دنگی در فصل پر باران

- وزیر تجارت تایلند از تصمیم دولت برای افزایش 10 تا 15 درصدی صادرات در سال آینده خبر داد

فیلیپین :

- یکی از فرمانده ارشد جبهه مورودر جنوب فیلیپین به دولت تسلیم شد

- کشته شدن دو دانش آموز در جنوب فیلیپین به دست افراد مسلح

- کشته شدن رئیس پلس شهری در جنوب فیلیپین به دست گروهی موسوم به “ارتش خلق جدید”

- کشته شدن 8 پلیس در منطقه مرکزی فیلیپین به دست ارتش خلق جدید

اندونزی :

- زلزله 5.8 ریشتری استان آچه اندونزی را نیمه شب شنبه لرزاند

- در خواست از رئیس جمهور اندونزی برای مبارزه قاطع با فساد در دستگاه های دولتی این کشور

- دستگیری قاتل روزنامه نگار اندونزیایی توسط پلیس

سنگاپور :

- مدیر اجرایی المپیک نوجوانان از روند برگزاری این دوره از مسابقات در سنگاپور ابراز رضایت کرد

- دستگیری قاتلی بعد از 7 سال در سنگاپور

- دسترسی مجدد خرید اینترنتی بلیط مسابقات المپیک نوجوانان بعد از اعتراضات گسترده به نحوه فروش بلیط آن

- افزایش جمعیت سنگاپور در صورت باز شدن مرزهای این کشور به روی مهاجران

