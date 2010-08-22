ساخت مساجد مجهز به مهد کودک در مالزی/ زلزله 5.8 ریشتری در اندونزی

مالزی:
- طرح ساخت مساجدی در مالزی که دارای سرویسهایی از نظیر مهدکودک ، درمانگاه و کتابخانه است
- سیل در جنوب منطقه ساراواک مالزی
- 4 هزار پلیس مسنول کنترل امنیت و ترافیک در جریان جشنهای عید فطر در مالزی شدند
تایلند:
- بازدید دو روزه وزیر امور خارجه تایلند از سنگاپور
- یک کشته و 700 خانه ویران بر اثر سیل در تایلند
- هشدار وزیر بهداشت تایلند به خاطر شیوع بیماری تب دنگی در فصل پر باران
- وزیر تجارت تایلند از تصمیم دولت برای افزایش 10 تا 15 درصدی صادرات در سال آینده خبر داد
فیلیپین :
- یکی از فرمانده ارشد جبهه مورودر جنوب فیلیپین به دولت تسلیم شد
- کشته شدن دو دانش آموز در جنوب فیلیپین به دست افراد مسلح
- کشته شدن رئیس پلس شهری در جنوب فیلیپین به دست گروهی موسوم به “ارتش خلق جدید”
- کشته شدن 8 پلیس در منطقه مرکزی فیلیپین به دست ارتش خلق جدید
اندونزی :
- زلزله 5.8 ریشتری استان آچه اندونزی را نیمه شب شنبه لرزاند
- در خواست از رئیس جمهور اندونزی برای مبارزه قاطع با فساد در دستگاه های دولتی این کشور
- دستگیری قاتل روزنامه نگار اندونزیایی توسط پلیس
سنگاپور :
- مدیر اجرایی المپیک نوجوانان از روند برگزاری این دوره از مسابقات در سنگاپور ابراز رضایت کرد
- دستگیری قاتلی بعد از 7 سال در سنگاپور
- دسترسی مجدد خرید اینترنتی بلیط مسابقات المپیک نوجوانان بعد از اعتراضات گسترده به نحوه فروش بلیط آن
- افزایش جمعیت سنگاپور در صورت باز شدن مرزهای این کشور به روی مهاجران
