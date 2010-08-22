140 میلیارد ریال به پروژه پل قویون ارومیه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان صبح یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای این طرح با اشاره به اینکه 400 میلیارد ریال کل اعتبار برآورد شده برای اجرای این پروژه بود، بیان کرد: تاکنون بیش از 100 میلیارد ریال برای اجرای فعالیت های عمرانی و 160 میلیارد ریال جهت آزادسازی طرح هزینه و 140 میلیارد ریال نیز جهت اتمام آن تا پایان سال جاری اختصاص یافت.

وی با اشاره به اتمام عملیات اجرایی پروژه عظیم تقاطع غیرهمسطح پل قویون ارومیه تا نوروز 1390، بیان داشت: توافق با معارضین ملکی این پروژه یکی از مهمترین بخشهای اجرایی این طرح بوده که تا کنون بیش از 95 درصد مشکل معارضین ملکی حل و طی چند روز آینده پنج درصد باقیمانده نیز رفع می شود.

شهردار ارومیه با بیان اینکه در جهت اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح پل قویون، بیش از 50 هزار متر مربع آزادسازی انجام و بیش از 200 میلیارد ریال اعتبار برای این امر هزینه شده، اظهار داشت: متاسفانه وجود معارضین ملکی زیاد در راه اجرای پروژه پل قویون، مانعی عظیم در روند اجرای طرح بود.

بازیان کلنگ زنی اجرای این پروژه را سال 86 عنوان و خاطرنشان کرد: هم اکنون با گذشت بیش از دو سال از آغاز عملیات اجرایی بخشهایی از این پروژه از جمله باندهای کندرو و تندروی بلوار شهید باهنر و زیرگذر پروژه از خیابان دانشکده به سمت گلشهر به اتمام رسیده و تردد در آنها جریان دارد.

این مسئول بزرگترین کارکرد این پروژه را تکمیل رینگ کمربندی شهر ارومیه دانست و ادامه داد: با اجرای کامل این طرح، بخش عظیمی از ترافیک شهری کاهش خواهد یافت.