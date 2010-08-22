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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

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سئوال یک نماینده از وزیر بهداشت درباره تناقض‌گویی از وضعیت آب تهران

سئوال یک نماینده از وزیر بهداشت درباره تناقض‌گویی از وضعیت آب تهران

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در سئوالی از وزیر بهداشت خواستار پاسخگویی پیرامون تناقض گویی دستجردی در موضوع آب شرب تهران شد.

عبدالعزیز جمشید زهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سئوال خود از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل داده است ، اظهار داشت: دراین سئوال در رابطه با تناقض گویی وزیر بهداشت پیرامون وضعیت آب شرب تهران سئوال کرده ام.

نماینده سراوان افزود: اگر آب تهران سالم است چرا در ابتدا پیرامون نا سالم بودن آب اظهاراتی صورت گرفت و اگر سالم نیست نیز چرا اعلام شده است که آب تهران قابل شرب است؟

عضو کمیسیون بهداشت خاطر نشان کرد: وزیر بهداشت در کمیسیون حاضر شده بود و در آن جلسه آب تهران را غیر قابل شرب دانسته بود، اما در زمانی اندک حرف خود را تغییر داد. براین اساس در سئوالم از وزیر بهداشت خواستار پاسخگویی وی درباره این تغییر موضع در زمان کوتاه شده ام.

جمشید زهی همچنین خبر داد: وزیر نیرو امروز در کمیسیون بهداشت حاضر می شود تا در رابطه با آب شرب تهران توضیحاتی ارائه دهد.

کد مطلب 1138037

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