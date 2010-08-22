پلیس خواهان تبدیل شدن مسائل امنیتی به اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهمن کارگر با اشاره به اینکه امنیت پایدار امنیت مشارکتی است، افزود: نباید نقش بی بدیل مردم را در تولید امنیت و استقرار نظم و امنیت در کشور نادیده گرفت.



وی با موضوع استاندار سازی رفتار پلیس اشاره کرد و گفت: در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و نتایج آن در جامعه قابل لمس و مشاهده می شود.



معاون اجتماعی نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه رفتار و ژست پلیس در اقتدار پلیس نقش مؤثر و بسزایی دارد، گفت: زمانی که مامور پلیس با یک ژست حرفه ای، کارحرفه ای و رفتار مناسب در جامعه حضور پیدا می کند، مجرمان با در نظر گرفتن این شرایط متوجه می شود که نمی تواند دست با اقدام مجرمانه بزند.



سردار کارگر اضافه کرد: نکته دیگری که در بحث استاندارد سازی رفتار پلیس مد نظر است، برخورد با فساد و خدای نکرده بداخلاقیهای مأموران در نیروی انتظامی که در این باره با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری در سال گذشته داشته اند اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.



معاون اجتماعی نیروی انتظامی با تأکید بر نقش مؤثر مردم در موفقیت پلیس در مأموریتهای محوله، اظهار داشت: امنیت پایدار در جامعه با مشارکت مردم محقق می شود.



وی در ادامه با بیان اینکه توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن امنیت پایدار در اکشور امکان پذیر نیست، گفت: تولید امنیت وظیفه تمامیت نظام است و پلیس در تولید امنیت مشارکت و در استقرار نظم و امنیت سهم عمده ای دارد.



سردار کارگر با اشاره به اینکه نخستین و مهمترین اقدام در نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرائم است، تصریح کرد: شعار پلیس این است که مسائل امنیتی و انتظامی را به مسائل اجتماعی تبدیل کند.



وی با بیان اینکه در نیروی انتظامی پیشگیری مقدم بر اقدام و عملیات انتظامی دیده شده، اضافه کرد: به دنبال این هستیم که مسائل امنیتی را اجتماعی کنیم نه اینکه مسائل اجتماعی را امنیتی کنیم.



معاون اجتماعی نیروی انتظامی رویکرد پلیس در موضوع امر به معروف و نهی از منکر را یادآور شد و اظهار داشت: نیروی انتظامی به دنبال گسترش معروف و محدودیت و برچیدن منکر است.