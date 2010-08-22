توسعه کشاورزی گیلان نیازمند بهره گیری از تمام ظرفیتهاست

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در استان گیلان 238 هزار هکتار شالیزار و بیش از 30 هزار هکتار باغ چای و همچنین محصولات راهبردی دیگری مثل گل گاو زبان، فندق، زیتون و سایر گیاهان پرورش می یابد.

وی همچنین با اعلام اینکه کشاورزی گیلان باید حرف اول را در ایران بزند، اظهارداشت: ظرفیتهای مغفول مانده زیادی در بخش کشاورزی استان وجود دارد که باید این ظرفیتها احیا شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه صنعتی در گیلان باید در راستای صنایع تبدیلی و فرآوری در استان شکل بگیرد، افزود: در استان گیلان مواد اولیه و امکانات این گونه صنایع به وفور یافت می شود.

وی در ادامه به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش عسل در گیلان اشاره کرد و افزود: گیلان با داشتن سه هزار و 500 زنبوردار، 174 هزار کلونی زنبور عسل، سالانه حدود چهار هزار و 400 تن عسل تولید می کند و رتبه چهارم را در کشوردارد.

روحی ماسوله گفت: سازمان جهادکشاورزی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات دامی و کشاورزی تسهیلات ارزنده ای با هدف عرضه محصولات کیفی و سالم ارائه می کند.

وی با اشاره به اینکه رونق عرضه بسته بندی شده محصولات کشاورزی در ارائه محصولات مطلوب و سالم نقش عمده ای دارد، افزود: با عرضه عسل بسته بندی شده ، مصرف کننده عسل نه تنها در مصرف عسل مرغوب اطمینان می یابد بلکه در میان واحدهای عرضه عسل رقابت منطقه ای ایجاد می شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به این که بیشتر مردم از فرآورده های جانبی عسل آشنایی ندارند، یادآور شد: از محصول عسل می توان موم، بره موم، ژل رویال، نیش زهر و گرده گل را استحصال کرد که تمامی این موارد صنایع خاص خود را می طلبد.