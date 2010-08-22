فولاد ماهان مشکل فنی دارد

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: فولاد ماهان پس از کسب دو نتیجه تساوی دور از انتظار خوشبختانه بازی با راه ساری را با پیروزی پشت سر گذاشت اما واقعیت این است که این فصل تیم ما خوب بازی نمی کند.
شمسایی با اشاره به بازی هفته سوم تیمش مقابل راه ساری گفت: نیمه اول تیم حریف دوندگی زیادی داشت تا جایی که این تیم جوان فولاد ماهان را با نتیجه 1 بر 1 مساوی کرد اما آنها نتوانستند در نیمه دوم همچون نیمه اول خوب بازی کنند و طبیعی بود که تیم فولاد ماهان بتواند این تیم جوان و بسیار دونده را با اختلاف ببرد.
شمسایی تصریح کرد: انتظارات بصورت طبیعی از تیم فولاد ماهان زیاد است در حالیکه این تیم مشکل فنی دارد و باید مربیان آن را برطرف کنند تا در رقابتهای امسال با مشکلی برنخورد نکنیم.
وی اضافه کرد: در این فصل رقابتهای سختی را برای قهرمانی پیش رو داریم و بدون شک باید با رفع مشکلات فنی تیم قهرمانی فصل قبل خود در لیگ برتر و حتی آسیا را تکرار کنیم.
شمسایی انگیزه رقبا برای رویارویی با فولاد ماهان را بسیار بالا توصیف و اظهار داشت: در سال جاری نباید از هیچ کوششی برای ادامه قدرتنمایی فولاد ماهان کوتاهی کننیم.
این آقای گل فوتسال جهان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: فولاد ماهان در عرصه باشگاه داری خصوصی نمونه است و باید این خدمت رسانی را ارج بنهیم و در راستای انجام وظایف خود بتوانیم زمینه را برای قدرت نمایی تیم فوتسال این باشگاه در ایران وآسیا فراهم آوریم.
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