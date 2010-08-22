به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی صبح یکشنبه در دومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان غربی میزان پیشرفت پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر که یکی از طرح های اولویت دار و مورد تاکید مقامات کشوری و استانی بوده 35 درصد عنوان کرد و افزود: پیشرفت فیزیکی انجام شده بر اساس جدول زمانبندی برنامه کاری بود.
وی بیان کرد: متاسفانه از نظر آماده سازی جاده های مواصلاتی به مرز وقفه ای ایجاد شده بود که بر اساس تدابیر و برنامه ریزی های اتخاذ شده طی ماه های آتی خاتمه خواهد یافت.
کلنگ احداث گمرک بین المللی تمرچین پیرانشهربا بیش از چهار هزار و 300 متر زیربنا، دارای دو ساختمان تجاری و مسافری و دو پارکینگ انتظار برای کامیون های ورودی و خروجی، با حضور استانداران استانهای آذربایجان غربی و اربیل عراق 31 فروردین ماه 87 به زمین خورد که به گفته ی مسئولان این گمرک طی 18 ماه تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید، همچنین مبلغ قرارداد ساخت این گمرک 54 میلیارد ریال بود که بیش از 14 میلیارد آن پرداخت شده و بقیه نیز طی 18 ماه باقیمانده پرداخت شد.
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