اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه آموزش‌ رشته‌های مختلف صنایع‌دستی و هنرهای سنتی همدان به مناقصه گذاشته شد، افزود: معاونت صنایع‌دستی استان همدان امسال نیز آموزش رشته‌های مختلف را به بخش خصوصی واگذار کرد.

بیات با بیان اینکه بیش از دو سال است که آموزش رشته‌های صنایع‌دستی همدان به بخش خصوصی واگذار می‌شود، گفت: آموزش هنرهای سنتی و صنایع‌دستی همدان امسال در 18 رشته بومی و اولویت دار دنبال می‌شود و معاونت صنایع‌دستی استان همدان در راستای کیفی سازی آموزش‌های خود گام برمی‌دارد.

بیات با تاکید بر اینکه انتخاب رشته‌های سال جاری بر اساس نیاز سنجی‌هایی است که از طریق فرمانداران ، بخشداران و دهداران در اقصی نقاط استان انجام شده است، گفت: اداره کل میراث فرهنگی همدان نظارت عالی بر آموزش‌های سال جاری را برعهده دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان تأکید کرد: امسال دو هزار هنرجو و هنر آموز همدانی، آموزش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی می‌بینند.

اسدالله بیات با بیان اینکه هنرجویان در سال مالی 89 آموزش خود را در رشته‌های سفال، سرامیک، گره چینی، منبت، معرق چوب، معرق منبت، تراش سنگ‌های قیمتی، قلمزنی روی مس، تراش شیشه و سراجی سنتی دنبال می‌کنند، گفت: شهرستان‌های همدان، ملایر، تویسرکان، نهاوند، کبودرآهنگ، رزن، بهار، اسدآباد و فامنین میزبان دوره‌های آموزش صنایع‌دستی هستند.