اسلام آباد ملاقات عناصر طالبان براي توطئه چيني عليه انتخابات افغانستان را رد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در نشست مطبوعاتي هفتگي خود گفت : عناصر القاعده و بقاياي رژيم طالبان قادر نيستند كه در پاكستان يك كنفرانس برگزار كنند .



وي با رد گزارش كابل مبني بر اينكه مخالفان دولت افغانستان براي توطئه چيني و برهم زدن انتخابات نهم اكتبر در پاكستان با هم ملاقات كردند آن را بي اساس خواند .

خان با اشاره با اين مطلب كه پاكستان هفتادو پنج هزار نيرو براي كنترل فعاليتهاي القاعده و طالبان در مرز خود با افغانستان مستقر خواهد كرد گفت : ما گوش بزنگ هستند و من فكر مي كنم تلاشهاي ما نتيجه بخش باشد .



سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در اين نشست خبري خواستار شديد شدن تدابير امنيتي در افغانستان و گسترش فعاليت ايساف قبل از برگزاري انتخابات در افغانستان شد .



وي افزود : خطر واقعي كه روند انتخابات در افغانستان را تهديد مي كند فر ماندهان محلي ، قاچاقچيان مواد مخدر و رهبران جناحهاي افغاني مي باشد .











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