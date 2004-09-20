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۳۰ شهریور ۱۳۸۳، ۱۹:۲۵

اسلام آباد ملاقات عناصر طالبان براي توطئه چيني عليه انتخابات افغانستان را رد كرد

پاكستان امروز خبر ملاقات عناصر القاعده و طالبان در خاك كشورش براي دسيسه چيني وبرهم زدن انتخابات رياست جمهوري افغانستان كه نهم اكتبر ( هيجده مهر ) برگزار خواهد شد را تكذيب كرد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در نشست مطبوعاتي هفتگي خود گفت : عناصر القاعده و بقاياي رژيم طالبان قادر نيستند كه در پاكستان يك كنفرانس برگزار كنند .

وي با رد گزارش كابل مبني بر اينكه مخالفان دولت افغانستان براي توطئه چيني و برهم زدن انتخابات نهم اكتبر در پاكستان با هم ملاقات كردند آن را بي اساس خواند .
خان با اشاره با اين مطلب كه پاكستان هفتادو پنج هزار نيرو براي كنترل فعاليتهاي القاعده و طالبان در مرز خود با افغانستان مستقر خواهد كرد گفت : ما گوش بزنگ هستند و من فكر مي كنم تلاشهاي ما نتيجه بخش باشد .

سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان در اين نشست خبري خواستار شديد شدن تدابير امنيتي در افغانستان و گسترش فعاليت ايساف قبل از برگزاري انتخابات در افغانستان شد .

وي افزود : خطر واقعي كه روند انتخابات در افغانستان را تهديد مي كند فر ماندهان محلي ، قاچاقچيان مواد مخدر و رهبران جناحهاي افغاني مي باشد .




کد مطلب 113805

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