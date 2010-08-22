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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی تشکیل می شود

بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی تشکیل می شود

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان از شکل گیری بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی صبح یکشنبه در نشست اعضای هیئت امنای بنیاد علمی، فرهنگی سید جمال الدین اسدآبادی اظهار داشت: پایه های ایجاد بنیاد علمی و فرهنگی سید جمال الدین باید دارای اقتدار و دوام باشد تا از این راه نتایج مطلوب و قابل دستیابی حاصل شود.

پیریایی گفت: دلیل پدیدار شدن افرادی چون سید جمال الدین اسدآبادی باید مورد کنکاش قرار گیرد و علل رشد و بروز فرهیختگانی دراین سطح به جهانیان عرضه شود.

وی اضافه کرد: برای ایجاد بنیاد علمی و فرهنگی برای این شخصیت فرهیخته باید ذهن ها متوجه قواعد ضابطه مند باشد.

استاندار همدان در خصوص اعتبار مورد نیاز برای این بنیاد گفت: برنامه ریزی در خصوص میزان اعتبار مورد نیاز و نحوه تخصیص اعتبار در شورای برنامه ریزی استان صورت می گیرد.

پیریایی با بیان جایگاه ممتاز سید جمال الدین اسدآبادی در بیداری مسلمانان، افزود: باید جایگاه، شان و شخصیت ویژه و همچنین شایستگی های سید جمال از طریق این بنیاد استخراج و به روش های مختلف به نسل های آینده معرفی شود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز گفت: برای نسل امروز باید ظرافت های شخصیتی و عناصر شکل گیری شخصیتی بزرگ چون سید جمال الدین اسدآبادی مشخص و معرفی شود.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی افزود: شخصیت سید جمال الدین در کوران ظلمات و خفقان سیاسی نمایان شد و باید در پرورش افراد و شخصیت هایی چون این سید تلاش کرد.

کد مطلب 1138052

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