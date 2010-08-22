  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

در آینده ای نزدیک/

تهران و آنکارا خواهرخوانده می شوند

تهران و آنکارا خواهرخوانده می شوند

رئیس فرهنگسرای ملل گفت: تفاهمهای اولیه برای عقد خواهرخواندگی بین دو پایتخت تهران و آنکارا انجام شده تا در آینده ای نزدیک توسط شهرداران این دو شهر به امضا برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این  تفاهمنامه در مذاکرات گروه نمایندگان فرهنگی هنری  ایران در هفته فرهنگی کشورهای اسلامی در ترکیه با معاون فرهنگی شهردار آنکارا صورت گرفت و مقرر شد تا با حضور شهردار تهران این تفاهم نامه اجرایی شود. 

 سید محمد حسین حجازی رئیس فرهنگسرای ملل  در دیدار با "سلما اکورگیل" معاون فرهنگی شهردار آنکارا  از وی دعوت کرد تا از نزدیک در جریان برنامه های فرهنگی  تهران قرارگیرد.

بر این اساس هر ساله در کشور ترکیه هفته فرهنگی کشورهای اسلامی برگزار می شود و امسال نیز در آنکارا به همین مناسبت هفته فرهنگی رمضان برگزار خواهد شد.

آشنا شدن کشورهای اسلامی با آداب و رسوم فرهنگی – مذهبی دیگر کشورها و ایجاد روابط دوستانه فرهنگی میان کشورها از اهداف برگزاری این مراسم است.

کد مطلب 1138055

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها