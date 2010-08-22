تهران و آنکارا خواهرخوانده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه در مذاکرات گروه نمایندگان فرهنگی هنری ایران در هفته فرهنگی کشورهای اسلامی در ترکیه با معاون فرهنگی شهردار آنکارا صورت گرفت و مقرر شد تا با حضور شهردار تهران این تفاهم نامه اجرایی شود.

سید محمد حسین حجازی رئیس فرهنگسرای ملل در دیدار با "سلما اکورگیل" معاون فرهنگی شهردار آنکارا از وی دعوت کرد تا از نزدیک در جریان برنامه های فرهنگی تهران قرارگیرد.

بر این اساس هر ساله در کشور ترکیه هفته فرهنگی کشورهای اسلامی برگزار می شود و امسال نیز در آنکارا به همین مناسبت هفته فرهنگی رمضان برگزار خواهد شد.

آشنا شدن کشورهای اسلامی با آداب و رسوم فرهنگی – مذهبی دیگر کشورها و ایجاد روابط دوستانه فرهنگی میان کشورها از اهداف برگزاری این مراسم است.