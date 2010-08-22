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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

"پیوند" 10 شهریور روی آنتن می‌رود

"پیوند" 10 شهریور روی آنتن می‌رود

فیلم تلویزیونی "پیوند" به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر جمعه 10 شهریور روی آنتن شبکه یک می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای دوشنبه هفته گذشته به پایان رسید و اوژن سیداشرفی صداگذاری و تدوین را انجام می‌دهد، موسیقی را محمد بهار می‌سازد و این فیلم به زودی آماده پخش می‌شود.

ژاله صامتی، مجید مظفری، بهروز بقایی، ایرج سنجری، بهارک صالح‌نیا، عرشیا صادقی و... بازیگران "پیوند" هستند. نام این فیلم موقت است و تغییر می‌کند.

فیلمنامه "پیوند" را محمد میرعلی‌اکبری نوشته و درباره زن و شوهری است که فرزندشان دچار نقص بدنی می‌شود. مصطفی احمدیان: تصویربردار، محمد صالحی: صدابردار، یاسمین محب اهری و مسعود عربی :چهره‌پرداز و مهسا عظیمی :طراح صحنه و لباس این فیلم هستند.

سعید ابراهیمی‌فر فیلمهای تلویزیونی "ماه در سایه"، "ایران بیست سال بعد"، "آوای گمشده"، "راه رفتن روی خطوط" و... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1138057

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