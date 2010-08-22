به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای دوشنبه هفته گذشته به پایان رسید و اوژن سیداشرفی صداگذاری و تدوین را انجام می‌دهد، موسیقی را محمد بهار می‌سازد و این فیلم به زودی آماده پخش می‌شود.

ژاله صامتی، مجید مظفری، بهروز بقایی، ایرج سنجری، بهارک صالح‌نیا، عرشیا صادقی و... بازیگران "پیوند" هستند. نام این فیلم موقت است و تغییر می‌کند.

فیلمنامه "پیوند" را محمد میرعلی‌اکبری نوشته و درباره زن و شوهری است که فرزندشان دچار نقص بدنی می‌شود. مصطفی احمدیان: تصویربردار، محمد صالحی: صدابردار، یاسمین محب اهری و مسعود عربی :چهره‌پرداز و مهسا عظیمی :طراح صحنه و لباس این فیلم هستند.

سعید ابراهیمی‌فر فیلمهای تلویزیونی "ماه در سایه"، "ایران بیست سال بعد"، "آوای گمشده"، "راه رفتن روی خطوط" و... را در کارنامه دارد.