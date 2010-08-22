اختصاص 5/8 میلیارد تومان برای مناسب سازی معابر پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی افزود: مناسب سازی پیاده روها، تقاطعها، ایستگاههای اتوبوس، گذرگاههای همسطح عابرین پیاده، پارکینگهای حاشیه ای، پلهای عابر پیاده، پایانه های اتوبوسرانی و... از جمله اقداماتی است که در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران برای تردد راحت معلولین و جانبازان در سطح شهر صورت می گیرد.

معاون شهردار تهران افزود: هنوز تا شهری مناسب و ایده آل برای این گروه از جامعه فاصله داریم اما در تلاشیم تا دسترسی مناسب به ناوگان حمل ونقل عمومی و همچنین تردد راحت در سطح شهر را برای این گروه فراهم سازیم.

وی گفت: احداث مسیرهای ویژه نابینایان در پیاده روسازیها، تهیه و نصب پوش باتنهای صوتی برای تردد ایمن و بی خطر نابینایان از تقاطعها، ایجاد پارکینگها ویژه معلولین، احداث جزایر ایمنی در خیابان های عریض و... را از دیگر اقداماتی دانست که از سالهای قبل آغاز شده و با جدیت دنبال می شود.

تشکری هاشمی افزود: از دیگر موضوعاتی که مورد توجه قرار دارد امکان دسترسی و استفاده معلولین و جانبازان از وسایل نقلیه عمومی است که به این منظور نیز نصب آسانسور در ایستگاههای مترو، همسطح سازی ایستگاهها با سطح ورود اتوبوس ها در خطوط BRT ، وجود محل ویژه معلولان و جانبازان در اتوبوسهای دوکابین، تامین ناوگان ویژه معلولین و... محقق شده و با جدیت دنبال می شود.

وی در ادامه با تاکید براینکه شهروندان نیز باید به حقوق این گروه از جامعه توجه داشته باشند، گفت: متاسفانه فرهنگ رعایت حقوق معلولان در جامعه آن طور که باید و شاید نهادینه نشده به گونه ای که گاه عده‌ای حتی به محل توقفی که برای معلولان در نظر گرفته شده توجهی ندارند و خودروی خود را در این مکانها پارک می‌کنند درحالی ‌که معلولان نیز همانند همه ما حق استفاده از امکانات و تسهیلات شهری و زندگی راحت را دارند.