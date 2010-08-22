جایزه خوش حسابی برای پرداخت به موقع عوارض نوسازی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالویی شهردار منطقه 8 با اعلام این خبر گفت: شهروندان می توانند با پرداخت به موقع قبوض ضمن بهره مندی از 10 درصد جایزه خوش حسابی در قرعه کشی بزرگ شهرداری تهران نیز شرکت کنند.

وی به پرداخت اینترنتی قبوض اشاره کرد و افزود: کسانی که عوارض خود را از طریق اینترنت پرداخت کنند از امتیاز ویژه ای در قرعه کشی برخوردار می شوند.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر پرداخت به موقع قبوض گفت: با فرهنگ سازی در این زمینه می توانیم هر روز بیش از پیش شاهد توسعه و آبادانی شهر باشیم.

شادالویی با اشاره به اینکه در منطقه 8 حدود 120 هزار ملک و آپارتمان وجود دارد افزود: سالانه برای این تعداد واحد مسکونی در این منطقه 600 هزار قبض صادر می شود.

وی گفت: همچنین شهروندانی که تا پایان شهریور ماه 89 از پرداخت این عوارض خود امتناع کنند از 19 درصد جریمه دیرکرد در سال آینده برخوردار می شوند.