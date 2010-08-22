بازار داغ بیانیه در دانشگاه شریف/ تقدیر از سهراب پور ؛ حمایت از روستا آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به نقش و جایگاه این دانشگاه در خلق و هدایت حماسه های علمی و پژوهشی در کشور آمده است: مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به خصوص در یک دهه گذشته و با حضور دکتر سعید سهراب پور که به راستی چهره ای ماندگار در عرصه علم و دانش ایران زمین است، امتیازات بارزی داشته و علی رغم تمام محدودیت ها توانسته گام های بلندی در مسیر توسعه این دانشگاه و برای تعالی علمی کشور بردارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: "تلاش ویژه برای جذب نخبگان، بنیانگذاری حرکتهای نوین علمی در سطح دانشگاه صنعتی شریف، برقراری ارتباطات علمی و آموزشی در سطح بین المللی، حضور فعال در کمیته ها و شوراهای گوناگون علمی و پژوهشی کشور، رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط به خصوص در مسائل سیاسی دانشگاه، عنایت و اعتقاد ویژه به جهاد دانشگاهی و توانمندی های این نهاد مقدس و ایجاد پیوند مستقیم و مستمر با صنایع و مراکز حساس کشور، تنها گوشه ای از خدمات ماندگار و تلاش های ارزنده ای است که دکتر سهراب پور داشته است.



جهاددانشگاهی صنعتی شریف به عنوان بخشی از پیکره تنومند مجموعه پرافتخار صنعتی شریف ضمن ارج نهادن به خدمات صادقانه و موثر دکتر سهراب پور در طول زمان تصدی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، حضور دکتر رضا روستا آزاد را به عنوان رئیس جدید این دانشگاه رویداد مبارکی در جهت تداوم همان مسیر ارزشمند می دارد و بدان امید است که این دانشگاه همچنان مرزهای تازه ای را در عرصه های مختلف دانش و فناوری بگشاید و بیش از پیش موجب مباهات نظام و آرمانهای انقلاب اسلامی باشد."

همچنین مرکز مطالعات تکنولوژی، مرکز رشد فناوری های پیشرفته، پژوهشکده شهید رضایی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته، پژوهشکده سیاستگذاری علم، مرکز کارآفرینی، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، شبکه همیاران شریف، پژوهشکده نفت، پژوهشکده شهید کاظمی، پژوهشکده مهندسی پزشکی و سیستم های سلامت و مرکز توسعه فناوری طلوع دانشگاه صنعتی شریف نیز طی بیانیه ای ضمن ارج نهادن به اقدامات رئیس سابق این دانشگاه، اعلام کردند: مراکز مطالعاتی و پژوهشی دانشگاه ضمن قدردانی از دکتر سهراب پور رئیس سابق این دانشگاه، حمایت و پشتیبانی خود را از انتخاب "دکتر روستا آزاد" معاونت پژوهشی دانشگاه به سمت سرپرستی دانشگاه صنعتی شریف اعلام می دارند و بر این نکته تأکید می کنند که این مراکز همانند گذشته و حتی بیشتر از قبل در جهت اعتلای نام دانشگاه با هدایت سرپرست جدید و حمایت های مستمر دکتر سهراب پور می کوشند.