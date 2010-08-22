به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستی مهر با بیان این مطلب در خصوص اردوی تیم فوتبال زیر 19 سال در همدان گفت : این اردو که با همکاری مسئولان استان همدان به خصوص صوفی رئیس هیات فوتبال برگزارشد ازهر لحاظ به آمادگی تیم جوانان کمک کرد چرا که با در اختیار داشتن امکانات بالا توانستیم یکی از بهترین شرایط اردویی را پشت سر بگذاریم.

وی افزود: در این اردو یک دیدار تدارکاتی نیز مقابل تیم بهزیستی که درلیگ دسته دوم حضور دارد برگزار کردیم که این دیدار با نتیجه 9 برصفر به سود تیم زیر 19 سال به پایان رسید.



دوستی مهردر خصوص برنامه های آماده سازی تیم فوتبال جوانان کشورمان گفت: ازعصر روز سوم شهریورماه ، ملی پوشان درکمپ تیم های ملی جمع خواهند شد تا روز پنجم شهریورعازم کشور ترکیه شویم. در این کشورعلاوه بر برگزاری تمرینات بدنسازی و آماده سازی ، احتمالا 2 یا 3 دیدار تدارکاتی را برگزار خواهیم کرد . ضمن اینکه هدف ما از حضور در این اردو پیگیری تمرینات ویژه مخصوصا بدنسازی بازیکنان است تا با آمادگی کامل درمسابقات قهرمانی آسیا حضور داشته باشیم .



سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در ادامه بیان کرد: در اردوی همدان به دلیل برگزاری رقابتهای لیگ برتر بازیکنانی چون میلاد غریبی، یعقوب کریمی، محبوب مجاز و ایمان صادقی را در اختیار نداشتیم اما با تعامل خوبی که با مربیان لیگ برتری وجود دارد و حمایتی که این مربیان از تیم های ملی انجام می دهند از پنجم شهریورماه تا پایان مسابقات آسیایی بازیکنان لیگ برتری را در اختیار خواهیم داشت . البته کاوه رضایی و علی گودرزی نیز به دلیل مصدومیت در اردوی همدان حضور نداشتند اما به اردوی ترکیه خواهند رسید.



تیم فوتبال زیر 19 سال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه جاری در شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می‌شود، آماده می‌کند. این تیم در گروه D رقابت ها با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.