اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زمان تولید چای در کشور باید تعرفه واردات را افزایش داد تا چای تولید داخل عرضه شود زیرا وقتی بازار از چای خارجی اشباع شود، چای داخلی در انبار دپو و کشاورزان دیگر تمایلی به تولید چای ندارند.

وی همچنین در خصوص واردات برنج نیز تاکید کرد: وزارت بازرگانی باید جلوی واردات این محصول راهبردی را بگیرد تا کشاورزان با خیال راحت تولیدات خود را به فروش برسانند.

نماینده مردم رودسر و املش در ادامه به پروژه استخر سرپوشیده املش و راه املش به شلمان به عنوان دو نمونه از مصوبات منطقه‌ای حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: برخی از طرحها در حال اجرایی شدن هستند اما در مورد بعضی طرحها هیچ کار اجرایی صورت نگرفته است.

وی همچنین با اعلام اینکه بیمارستان رودسر با شرایط ایده ال فاصله دارد، افزود: بیمارستان شهرستان رودسر هرچند در بخش اورژانس، جراحی قلب، ای سی یو، سی سی یو، سی تی اسکن، تجهیز آمبولانس و سایر موارد ارتقاء یافته اما با شرایط ایده ال هنوز فاصله دارد.

عباسی افزود: بیمارستانها تاسیسات بهداشتی و خدمات بهداشتی شریانهای حیاتی یک جامعه در مواقع عادی و در زمان بروز یک سانحه نقش کلیدی و محوری دارند.

وی اظهار داشت: اهمیت بیمارستانها و انواع تاسیسات بهداشتی فراتر از نقش مستقیم آنها در نجات جان افراد است، آنها همچنین سمبل پیشرفت اجتماعی و یک پیش شرط برای ثبات و توسعه اقتصادی هستند.

نماینده مردم املش و رودسر همچنین با بیان اینکه بیمارستان املش به سرعت در حال ساخت است و تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد، افزود: درمانگاه تخصصی دیگر در شهر املش ایجاد شده است.

وی در ادامه بر لزوم ارتقای سطح کمی و کیفی درمانگاه کلاچای، چابکسر، رحیم آباد و سایر مراکز بهداشتی شهرستانهای رودسر و املش تاکید کرد.

عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس در ادامه از راه اندازی مرکز تحقیقات فندق در رودسر خبر داد و یادآور شد: مراکز تحقیقات داروهای گیاهی و تاس ماهیان خزری نیز در این شهرستان تاسیس می شود.