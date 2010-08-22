محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از مصاحبه مسئول روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در با واحد مرکزی خبر که از قانع شدن 17 امضا کننده طرح استیضاح سخن گفته و تاکید کرده که خواست تعدادی از استیضاح کنندگان محلی و منطقه ای بوده است به شدت انتقاد کرد .

کرمی راد گفت: ما در طرح استیضاح نسبت به 30 محور از برنامه هایی که وزیر جهاد کشاورزی در هنگام رای اعتماد بر آن تاکید داشت حرف داریم و خواستار پاسخگویی وی در خصوص عملکردش هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بخش دیگری از این گفتگو مبنی بر اینکه برخی محورهای استیضاح ربطی به وزیر کشاورزی ندارد و وزیر بازرگانی باید پاسخگوی آن باشد نیز گفت: ما نمایندگان به عنوان تهیه کنندگان استیضاح این موضوع را تشخیص می دهیم، بنابراین این اظهارات غلط است.

وی همچنین درباره اظهارات این مسئول دولتی مبنی براینکه در جلسه ای که وزیر و هیئت رئیسه مجلس با استیضاح کنندگان داشته اند اعضای هیئت رئیسه خطاب به استیضاح کنندگان گفته اند که با وجود این مستندات استیضاح رای نمی آورد، گفت : که این سخن دروغ محض است.

نماینده کرمانشاه گفت: صبح امروز این مصاحبه را با آقای ابوترابی (نایب رئیس مجلس ) در میان گذاشتم که به شدت برافروخته شد و ابراز ناراحتی کرد. به آقای ابوترابی گفتم بر اساس این دروغ پراکنی ها ما جلسه دیگری با وزیر نخواهیم داشت. این اظهارات به رئیس مجلس نیز منتقل شد و آقای لاریجانی با وجود آنکه از این موضوع ناراحت شدند تاکید کردند که استیضاح کنندگان به همراه آقای ابوترابی جلسه دیگری با وزیر داشته باشند.

وی یادآور شد: آقای ابوترابی پس از اطلاع از این مصاحبه مسئول روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با وزیر تماس گرفته و وزیر نیز تاکید کرد که در جریان انجام این مصاحبه نیست و مسئول روابط عمومی را عزل خواهد کرد.

کرمی راد ادامه داد: اگر وزیری در جریان مسائل وزارتخانه نباشد و در یک لحظه تصمیم به عزل یکی از نیروهای خود بگیرد نشانه آن است که حرف ما در ناکارآمدی آن به کرسی نشسته است.

نماینده کرمانشاه تاکید کرد: ما به احترام رئیس مجلس که درخواست کرد تا جلسه ای با وزیر داشته باشیم این جلسه را فردا بعد از ظهر تشکیل می دهیم اما شک نداریم که وزیر پاسخ قانع کننده ای برای ما نخواهد داشت.

کرمی راد از حضور محسن کوهکن، جاسم ساعدی، محمد حسین فرهنگی و محمد حسن ابوترابی اعضای هیئت رئیسه مجلس در جلسه فردا با حضور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

وی گفت: ما پیگیر اعلام وصول طرح استیضاح در مجلس هستیم و نخواهیم گذاشت عده ای این موضوع را سیاسی کنند.

کرمی راد یادآور شد: با وجود جلسه فردا طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی سه شنبه اعلام وصول خواهد شد.