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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

امین کریمیان:

جام قهرمانی لیگ برتر فوتسال در اصفهان می ماند

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند صدرنشین فعلی لیگ برتر فوتسال کشور گفت: جام قهرمانی یازدهمین دوره لیگ برتر فوتسال از آن یکی از تیمهای اصفهانی خواهد شد.

امین کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون سابقه نداشته به جز تهران از یک استان کشور سه تیم در لیگ شرکت کنند اما این اتفاق در این فصل رخ داده افزود: بدون شک قهرمان نیز یکی از تیم های اصفهانی خواهد بود زیرا  شایسته ترین تیم ها برای کسب عنوان قهرمانی به حساب می آیند.

کریمیان گفت: هدف اصلی تیم فوتسال گیتی پسند کسب عنوان قهرمانی است و در حال حاضر نیز گیتی پسند صدرنشین است اما رویکرد مهمتر باشگاه رعایت مسائل اخلاقی و پهلوانی در ورزش است به همین دلیل قهرمانی با رعایت ارزشهای اخلاقی برای ما اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: گیتی پسند در سه هفته گذشته نتایج خوبی گرفته و شک نکنید که تیم با بهره گیری از کادر فنی خوب بازیکنان بزرگ و حمایت باشگاه روز به روز شرایط مطلوبتریرا کسب خواهد کرد که به حصول قهرمانی منتجه می‌شود.

سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند اظهار داشت: به نظر می‌رسد کیفیت این دوره از رقابت‌ها به نسبت قبل بالاتر رفته لذا کار سختی برای قهرمانی داریم ولی نزدیکترین تیم به این عنوان هستیم.

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در هفته سوم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور با برد مقابل کیش ایر قم که در نتیجه 5 بر 1 بدست آمد هفت امتیازی شد و به رده اول جدول صعود کرد.

کد مطلب 1138083

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