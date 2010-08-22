طهماسب صلح جو منتقد در ارزیابی مجموعه‌های ماه رمضان به خبرنگار مهر گفت: در میان مجموعه‌های ماه رمضان سریال "در مسیر زاینده رود" به لحاظ موضوع، ساختار، بازی و کارگردانی در مقایسه با دیگر سریال‌ها شسته و رفته‌تر است. در این مجموعه موضوع‌هایی مطرح می‌شود که شرایط اجتماعی امروز است. در واقع این کار حسن فتحی در کارنامه او یک قدم به جلو است.

وی در ادامه افزود: حسن فتحی فیلمساز خوش ذوقی است. روایت قصه در هر اثری خیلی اهمیت دارد . آن چه باعث ترغیب مخاطب برای دیدن مجموعه "در مسیر زاینده رود" می شود روایت قصه و تعلیق های مناسب است. شخصاً این مجموعه را هر شب پیگیری می کنم . ویژگی دیگر این مجموعه نشان دادن فرهنگ اصیل مردم اصفهان است که به درستی به این موضوع پرداخته است. البته منظورم صحبت کردن بازیگران با لهجه اصفهانی نیست، چرا که لهجه بازیگران ضعف هایی دارد، اما گویش و دیالوگ ها مبتنی بر ادبیات و فرهنگ اصفهان است .

این منتقد خاطر نشان ساخت: حسن فتحی در این مجموعه به خوبی از لوکیشن استفاده کرده و نماهای خوبی از معماری اصفهان نشان داده می شود که گویای هویت اصفهان است.در واقع تصویربرداری سنجیده به موفقیت کار کمک کرده است. البته این قضاوت من درباره 10 قسمتی است که از پخش مجموعه های ماه رمضان می گذرد. به هر حال جمع کردن کار هم اهمیت زیادی دارد، اما تا الان به نظرم "در مسیر زاینده رود" بهتر از سریال های دیگر است ، چرا که مجموعه‌های دیگر ماه رمضان آنقدر برایم جالب نبوده که آن را پیگیری کنم.