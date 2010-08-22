به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود قربان زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: شورای نظام دامپزشکی خراسان جنوبی آمادگی دارد تا نسبت به واگذاری فرصتهای شغلی متنوع به سایر فارغ التحصیلان استان های دیگر نیز اقدام کنند.

وی افزود: در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، فرصت های شغلی متنوعی در استان ایجاد شده و قابل واگذاری است.

وی گفت: هم اکنون جهت تاسیس و تجهیز کلنیک و مرکز واکسیناسیون دام و طیور در شهرستان های درمیان، نهبندان، سربیشه، سرایان و فردوس نیازمند به حداقل تعداد شش نفر دامپزشک و 14 نفر کاردان دامپزشک است.

رئیس نظام دامپزشکی استان اظهار داشت: جهت واگذاری مسئولیت فنی بهداشتی انواع مزارع پرورشی دام در سطح استان و کارگاه بسته بندی گوشت نیاز به چهار نفر دامپزشک نیاز است.

رئیس نظام دامپزشکی خراسان جنوبی در خصوص کاهش تصدیهای دولت در سال جاری اظهار داشت: دامپزشکی در واگذاری وظایف غیر حاکمیتی به بخش خصوصی‌ جز دستگاه‌های پیشرو بوده است.

قربان زداه بیان کرد: در سال جاری و بمنظور کاهش تصدیها، تعداد سه فعالیت شامل ضد عفونی خودروهای حمل و نقل دام و طیور زنده، واکسیناسیون دام ها علیه بیماری های غیر استراتژیک و سمپاشی اماکن دامی جهت واگذاری به بخش خصوصی مستند شده است.