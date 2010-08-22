خراسان جنوبی 450 معلم حق التدریسی دارد

حمیدرضا وردی به خبرنگار مهر در بیرجند در خصوص استخدام نیروهای حق التدریس واجد شرایط گفت: از این تعداد، 305 نفر شش سال تمام سابقه کار دارند که امسال استخدام می شوند.

وی خاطر نشان کرد: نیروهای حق التدریس در مرحله گزینش نهایی هستند و پس از تایید نهایی اسامی آنان به وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نیروها در منطقه ای که به عنوان حق التدریس جذب شده اند باید خدمت کنند، افزود: در مرکز استان بر اساس دستوالعمل وزارت اجازه جذب نیرو نیست و تعدادی که در شهرستان بیرجند به صورت حق التدریس کار کرده اند، باید به مناطق دیگر منتقل شوند.

وردی از استخدام نیروهای حق التدریس با سابقه کمتر از شش سال در سالهای آینده خبر داد و افزود: بر اساس دستورالعمل مجلس، بقیه این افراد در طول 5 سال آینده جذب خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در ادامه بیان داشت: امسال 84 پایگاه اوقات فراغت در سطح استان دایر بوده و 579 کلاس در رشته‌ های علمی، هنری، فرهنگی، قرآن و معارف، حرفه ‌آموزی و ورزشی تشکیل شد.

به گفته وی در سال جاری 14 هزار و 500 دانش‌آموز خراسان جنوبی در کلاس ‌های اوقات فراغت تابستان شرکت کردند.

وردی اضافه کرد: بیش از 570 نفر دانش‌آموز، مربی و سرپرست به اردوهای کشوری، ملی و بنیاد علوی اعزام شده‌اند و در این ارتباط مبلغ 329 میلیون و 845 هزار ریال هزینه شده است.

وی از اعزام 500 دانش‌آموز، مربی و سرپرست استان به اردوهای راهیان نور غرب کشور در تیر و مردادماه سال جاری خبر داد و افزود: به منظور تأمین هزینه‌ های ایاب و ذهاب و غذایی این افراد 55 میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری اردوهای طرح هجرت سه در استان گفت: خراسان جنوبی جزو استان‌های برتر کشور با رتبه عالی در برگزاری این اردوها شناخته شده است.