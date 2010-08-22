تمام گزینه ها روی میز ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی با تبریک فرا رسیدن این روز و قدردانی از تمام پژوهشگران و دست اندرکاران عرصه صنایع دفاعی اظهار داشت : اگر کسانی نتوانستند خود را از سیطره شیطان نجات دهند و با روحیه خودخواهی و طاغوتی قصد تعرض به میهن عزیزمان را کردند صنایع دفاعی باید به قدری قوی و مقتدر باشد که دست متجاوز را قبل از هرگونه اقدامی از بازو قطع کند .

وی پیشرفت های کشورمان را در بخش صنایع نظامی، برافراشته شدن چتر دفاعی بر روی همه ملت های آزاده در برابر مستکبران دانست و گفت : ایران نمی تواند در برابر ظلم و بی عدالتی بی تفاوت باشد بنابراین باید تا جایی پیشرفته و مقتدر شویم که دشمنان مایوس شوند، اگر یاس بر اردوگاه مستکبران غلبه کند زمان مرگ آنها فرا رسیده است .

رئیس جمهور در ادامه ضمن قدردانی از زحمات کسانی که بمب افکن کرار را طراحی کرده اند، گفت : این جت بمب افکن قبل از اینکه سفیر مرگ برای دشمنان بشریت باشد، پیام آور عزت و نجات بخش بشریت است و پیام اصلی آن صلح و دوستی و جلوگیری از هر نوع درگیری و تجاوزی است که منجر به کشته شدن شود.



وی تصریح کرد : در بخش صنایع دفاعی باید تا جایی پیشرفت کنیم که تمام سلاح های دشمنان در برابر توان دفاعی کشورمان بی اثر شود و در این عرصه، هنر اصلی آن است که دشمن را در پایگاه اصلی خود زمین گیر کنیم و بدون شک تحقق این اهداف در مقابل توان عظیم ایران شدنی است .



احمدی نژاد با بیان اینکه امروز کشورمان در همه بخش ها به خصوص در صنایع دفاعی در آستانه شکوفایی قرار دارد ، اظهار داشت : صنایع دفاعی فقط کاربرد دفاعی ندارد بلکه پیشرفت در این عرصه به منزله لکوموتیوی است که همه صنعت کشور را پشت سر خود به حرکت در می آورد، باید از دانش و دستاوردهای دفاعی در سایر صنایع کشور هم استفاده شود .



وی گفت : حرکت صنایع دفاعی کشورمان باید بسیار پرشتاب و در خط مقدم و به عنوان کشنده پرقدرت عمل کرده و همه صنعت کشور را شکوفا کند .



رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه ملت ایران به قوای مسلح و به صنایع دفاعی خود اعتماد و اطمینان کامل دارد و به آن افتخار می کند، خاطر نشان کرد : زمانی که دستاوردها و نوآوری های دفاعی کشورمان به نمایش گذاشته می شود نه تنها 75 میلیون ایرانی بلکه همه ملت های آزاده و آزادیخواه دنیا احساس غرور و عزت می کنند .



وی با اشاره به اینکه ملت ایران در عرصه نبرد حق و باطل از نقطه عطف عبور کرده است، اظهار داشت : اگر دشمنان بخواهند تعرضی انجام دهند به خوبی می دانند که شعاع دایره عکس العمل ملت ایران بسیار وسیع و گسترده خواهد بود . قدرت های زورگو زمانی که در مقابل منطق ملت ایران کم می آورند چنین می گویند که همه گزینه ها روی میز است ملت ایران هم امروز اعلام می کند که تمام گزینه ها روی میز قرار دارد که مطمئناً گزینه اولی بایداز موضع غرور و خودخواهی پایین آمده تا از موضع برابر به گفتگو بنشینیم و بدانند اگر چنین کاری انجام ندهند دست قدرت ملت ها آنان را به زیر خواهد کشید .



احمدی نژاد در ادامه ضرورت قرار گرفتن انسان ایرانی در مدار بالای 1000 کیلومتری زمین را مورد تاکید قرارداد و گفت : باید با بسیج همه توان کشور به ارتفاع بالای 1000 کیلومتری زمین دست پیدا کنیم چرا که از آن ارتفاع به راحتی می توان بر تمام امور تسلط داشت و به سهولت امور را اداره کرد .



وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دلیل حیاتی بودن دفاع از ایران اسلامی گفت : اگر چه همیشه دفاع از میهن موضوع مهمی بوده است اما امروز دفاع از ایران معنا و مفهوم دیگری پیدا کرده است . امروز دفاع از ایران دفاع از یک جغرافیا، نژاد، قوم وقبیله خاصی نیست بلکه دفاع از موجودیت بشر و هویت انسانی است . دفاع از ایران دفاع از ارزشهای الهی و پای فشردن بر پرچم عدالت و یگانه پرستی است و به معنای تلاش همه جانبه برای برپایی امنیت و صلح پایدار در تمام جهان است .

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در عرصه جهانی در یک سو قدارترین و تبهکارترین طاغوت های تاریخ قرار گرفته¬اند، گفت : اینان همه موجودیت، کرامت و ارزشهای انسانی را در راه سرمایه سالاری ، خودخواهی و شهوات بی پایان خود قربانی کرده اند و به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیستند. طاغوتیان همه ارزشهای فرهنگی و برجستگی های اخلاقی را مورد هجمه قرار دادند آن ها همه چیز ، همه کس و همه منابع جهان را فقط در خدمت ارضای خواسته های مادی خود می خواهند .



وی گفت : مستکبران برای به راه انداختن چرخه اقتصاد خود به جنگ متوسل می شوند و میلیون ها انسان بی گناه را به خاک و خون می کشند آنان برای سلطه بر منابع ملت ها همواره در حال طراحی و فریبکاری هستند و پیچیده ترین نظام امنیتی و سیاسی تاریخ را در دنیا مستقر کردند نوع انسان را به قدری تحقیر و تنزل داده اند که جایی برای کرامت و شخصیت انسانی باقی نمانده است . به نحوی که در نقاطی از جهان مانند اروپا که جنگ هم وجود ندارد هیچ چیزی از شخصیت انسانی مردم این قاره باقی نمانده است .



احمدی نژادگفت : سلطه گران و طرفداران نظام مادی به ستمکارترین و فاسدترین انسان ها جایزه صلح می دهند و در دنیا هیچ نقطه امید و اتکایی برای ملت ها و حق طلبان و عدالت خواهان باقی نگذاشته اند .

وی با تاکید بر اینکه بشریت هیچ نقطه امید، الهام بخش و حرکت آفرینی جز ملت ایران و انقلاب اسلامی ندارند، تصریح کرد : امروز ایران و انقلاب اسلامی تنها کشوری است که در مقابل زورگویی و نظام سلطه ایستاده و امواج عظیم انسانی را علیه ضد انسان ها به حرکت درآورده است.



رئیس جمهور گفت : نظام سلطه به دنبال استقرار دهکده جهانی و حاکمیت مادی بر همه جهان است. در برابر آنان دیگرانی با ادعای مقابله به صحنه آمدند اما چون از جنس نظام مادی بودند نتوانستند کاری از پیش ببرند و صرفا بر یاس بشریت افزودند.



رئیس جمهور خاطر نشان کرد : در مقابل نظام مادی که انسان ها را به حاکمیت جور و ظلم دعوت می کند امروز تنها کانونی که همه دنیای مادی به یکباره در مقابل آن رنگ می بازد انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران است.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه ملت ایران بشریت را به برپایی حکومت سرشار از عدالت و پاکی فرا می خواند ، اظهار داشت : سلطه گران و پیروان اندیشه مادی با نظام ولایت مخالف هستند آنان می دانند که نظام ولایت چشم ها و دلهای بشریت را به سمت حاکمیت الهی و عدالت معطوف می کند از این رو امروز دفاع از ولایت دفاع از همه خوبی ها ، زیبایی ها و به نوعی دفاع از موجودیت انسان است .



وی دفاع از ایران را عمل مکتبی، انقلابی، دینی و آرمانی دانست و گفت : دفاع از ایران باز کردن راه برای محو ستم از کره زمین و برپایی عدالت است و در این راستا نظام ولایت که ملت پیوسته به ولایت و اندیشه مهدوی تنها پشتیبان ملت ها محسوب می شود .



احمدی نژاد با قدردانی از تلاش های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی، اظهار داشت: بدون تردید نیروهای مسلح در عرصه دفاع از اسلام عزیز و انقلاب اسلامی و نظام ولایی در صف مجاهدان بدر ، حنین و سربازان موعود (عج) قرار دارند . امروز باید همه اندیشه ها و اراده ها برای دفاع از اصول و ارزشهای الهی و انقلابی بسیج شوند و به فضل الهی وزارت دفاع با چنین نگاهی مشغول تلاش و مجاهدت است .