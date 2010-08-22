به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: خوشبختانه علیرغم دشمنی ها علیه کشورمان این نیروگاه در مدار قرار گرفت و نشان داد تهدیداتی که پیش از راه اندازی آن از ناحیه برخی قدرتها و رژیم نامشروع صهیونیستی انجام شد جنگ روانی علیه ایران بوده است.

وی افزود: آنها عملا نتوانستند در مقابل اراده ملی ما و تلاش متخصصان و مسئولان ایستادگی کنند و نهایتا این اقدام موثر از سوی کشورمان انجام شد و امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور هسته ای و دارای نیروگاه اتمی به حساب می آید.

جلالی گفت: البته ماجرای نیروگاه بوشهر ماجرای مطولی است و در تاریخ بیشترین حرف و حدیث ها را داشته است، اما در نهایت این کار با تصمیم و مقاومت ملی انجام شد.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، فرمایشات ایشان را در ابعاد مختلف فصل الخطاب خواند و گفت: ایشان در این سخنان وحدت، انسجام و ایجاد وحدت و همدلی بین مسئولان را فریضه نامیدند و طبعا سه قوه وظیفه دارند راهکارهای وحدت را بیابند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: قطعا مراد رهبری از وحدت، صرفا وحدت در گفتار و سخنرانی ها نیست اینکه ما در سخنرانی ها دم از وحدت بزنیم اما در مرحله عمل بر طبل اختلاف بکوبیم راهگشا نیست، لذا سه قوه موظفند موانع وحدت و عوامل اختلاف را در جامعه بررسی کنند و راهکاری برای وحدت بیابند.

نماینده شاهرود خاطر نشان کرد: بیانات رهبری در بعد سیاست خارجی در موضوع تعامل با آمریکا، تهدیدات علیه ایران و تحریم ها و تهدیدها علیه ایران بسیار راهگشا بود و سیاست های اصولی نظام در این بخش توسط ایشان تبیین شد.