رقابت برای بیدار کردن فضانوردان آخرین پروازهای شاتل!

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح زود بیدار شدن و نگاهی از پنجره های فضاپیما به بیرون انداختن برای دیدن طلوع آفتاب از فراز سیاره زمین می تواند بهترین بخش ماموریتهای فضایی فضانوردان باشد اما برای بیدار کردن فضانوردان برای کسب این تجربه شگفت انگیز چه آهنگ و قطعه موسیقی می تواند مناسب باشد.

قطعاتی از قبیل "با من پرواز کن برای رسیدن به ماه" اثر "فرانک سیناترا"، پیانوی ملودرامیک "التون جان" در "مرد موشکی" و یا "پرواز را بیاموز" اثر گروه "فو فایترز" شاید بهترین انتخابها باشند.

ناسا تنها دو ماموریت دیگر را برای پروازهای شاتل پیش بینی کرده است و پس از انجام این دو ماموریت، شاتلها برای همیشه بازنشسته می شوند.

در این راستا آژانس فضایی آمریکا رقابتی را به منظور انتخاب بهترین و مناسب ترین قطعات موسیقی که می توانند فضانوردان را از خواب بیدار کنند برگزار کرده است.

تاکنون دوستان، خویشاوندان و خود فضانوردان این موسیقی ها را انتخاب می کردند اما این اولین بار است شهروندان این فرصت را یافته اند که آهنگهای بیدار کردن اعضای این دو ماموریت آخر شاتلها را انتخاب کنند.

کاربران می توانند با مراجعه به سایت این رقابت که Wakeup Song Contest نام دارد از بین 40 قطعه موسیقی به یک آهنگ رای دهند.

سپس از بین این رای گیریها دو آهنگ به عنوان برنده انتخاب می شوند و در مدت ماموریت 11 روزه شاتل دیسکاوری صبحها برای بیدار کردن فضانوردان پخش می شوند. این ماموریت اول نوامبر آینده آغاز خواهد شد.

همچنین کاربران می توانند آهنگ مورد علاقه خود را به عنوان نظر شخصی بر روی این سایت قرار دهند با این شرط که موضوع اثر مرتبط با فضا باشد.

آهنگهایی که در این بخش انتخاب می شوند در ماموریت 10 روزه شاتل اندیور که 26 فوریه 2011 پرتاب خواهد شد پخش می شوند.

براساس گزارش اسپیس، این رقابت 10 ژانویه 2011 پایان می یابد.

در ماموریت شاتل دیسکاوری اولین روبات فضانورد به منظور تعامل میان روبات و انسان و در ماموریت شاتل اندیور دستگاه "آلفا طیف نگار مغناطیسی" سرن (شورای تحقیقات هسته ای اروپا) برای شکار ضد ماده حضور خواهند داشت.