مهرداد فرید در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تاکنون حضور بایرام فضلی مدیر فیلمبرداری، حسن روح پروری طراح صحنه و لباس، بهنوش بختیاری و افسانه بایگان به عنوان بازیگر در این فیلم قطعی شده است.

وی افزود: فیلمنامه توسط نادیا معقولی و خودم نوشته شده است. فیلمبرداری نیز در تهران و بخشی نیز در شمال کشور انجام می شود. "ما سه نفر" فیلمی در ژانر کمدی موقعیت است و مسائل اجتماعی را بیان می کند و زن محور است.

از این کارگردان سینما به زودی فیلم "از ما بهتران" با بازی رضا عطاران، النار شاکردوست، بهنوش بختیاری، برزو ارجمند، میریم امیرجلالی و... اکران عمومی می شود که داستان یک روزنامه نگار است.