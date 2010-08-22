به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا صیادی صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرروش شهرستان تبریز که با حضور روسای نواحی پنجگانه تبریز برگزار شد، بر ضرورت توجه به فضاهای آموزشی و تلاش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی تاکید کرد.

وی با اشاره به محورهای جلسه شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان تبریز بیان کرد: بررسی موقعیت استقرار مدرسه راهنمایی تیزهوشان پسر تبریز و درخواست تغییر مکان آن از درخواست‌های جمعی از والدین است که بنا به درخواست در شورای تبریز مطرح می‌شود.

دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان تبریز تاکید کرد: وجود اراذل و اوباش در منطقه و وجود برخی توزیع‌کنندگان مواد مخدر از جمله مسائلی است که سبب نگرانی برخی از والدین شده است که این مسئله با هماهنگی نیروی انتظامی و برخورد با اراذل و اوباش منتفی می‌شود.

صیادی اظهار داشت: منطقه آخر خیابان طالقانی که این مدرسه راهنمایی تیزهوشان در آن واقع شده است، منطقه‌ای فرهنگی است و چند مدرسه و نیز مرکز تربیت معلم در آن قرار دارد.

دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان تبریز همچنین به موضوع ریشه‌کنی بی ‌سوادی در استان و تبریز اشاره کرد و گفت‌: بنا به اهمیت موضوع یشه‌کنی بی‌سوادی این مسئله با صلاحدید مسئولان استانداری به فرمانداری تبریز ارجاع شده است تا با طرح مسئله در شورای آموزش و پرورش شهرستان تبریز نسبت به یافتن راهکارهای لازم از طریق شورا اقدام شود.

صیادی با اشاره به لزوم اجرای این طرح و برگزاری جشن شکرگزاری ریشه‌کنی بی‌سوادی در استان و تبریز خواستار همکاری و هماهنگی گسترده دستگاه‌های مختلف در این شهرستان شد.

دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان تبریز همچنین به مشکل فضاهای آموزشی در روستاهای همجوار تبریز اشاره کرد و گفت: کمبود فضای آ‌موزشی در روستاهای اطراف تبریز یک معضل جدی است که نیازمند تدبیر مسئولان شهرستان است.

وی افزود: ‌در روستاهایی چون باغ معروف و نیز روستای آناخاتون مشکل به صورت حادتری وجود دارد که در این زمینه لزوم احداث مراکز جدید آموزشی ضروری است.