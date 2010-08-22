به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسفندیاری با اشاره به دو آیین نامه مشخص در رابطه با کودکان خیابانی و متکدیان، مصوب هیئت وزیران اظهار داشت: در این مصوبه وظایف هرکدام از دستگاهها در جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابان و متکدیان مشخص شده است.

وی افزود: براساس تبصره های آیین نامه متکدیان، وظیفه تامین محل، امکانات و تجهیزات مورد نیاز اردوگاههای ساماندهی متکدیان به عهده شهرداری و شناسایی و جمع آوری آنان نیز برعهده شهرداری و نیروی انتظامی است.

اسفندیاری گفت: وظیفه سازمان بهزیستی براساس همین آیین نامه، تحویل گرفتن افراد بی سرپرست، ناتوان، معلول و سالمند (و نه متکدیان حرفه ای) از اردوگاه و آموزش و حمایت از آنان در مراکز تابعه خودشان است.

سرپرست سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: در بحث ساماندهی کودکان خیابانی نیز نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، شهرداری، وزارت کار، بیمه ها، وزارت بهداشت، بهزیستی، هلال احمر، آموزش و پرورش، کمیته امداد، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاهها هرکدام وظیفه خاصی را به عهده دارند و شهرداری نیز براساس قانون موظف به تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب برای اجرای مراحل ساماندهی است.

وی در مورد ظرفیت پذیرش کودکان خیابانی گفت: ما تا این لحظه برای سرپرستی آنها که در جامعه هدف این سازمان قرار دارند، مشکلی نداشته ایم اما برخی از این کودکان خیابانی، غیرایرانی هستند که در مورد آنها اداره اتباع بیگانه تصمیم می گیرد.

اسفندیاری اظهار داشت: برخی کودکان خیابانی دارای خانواده هستند و اگر ثابت شود خانواده صلاحیت نگهداری کودک را ندارد با حکم دادگاه، بهزیستی حضانت کودک را به عهده می گیرد.

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق بررسیهای انجام شده، کمتر از 30 درصد کودکان خیابانی در جامعه هدف سازمان بهزیستی قرار می گیرند.