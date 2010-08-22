به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با افتتاح طرحهای روستایی و اضافه شدن جمعیت هزار و 28 نفری، تعداد خانوار روستایی بهره مند به 21 هزار و 387 خانوار می رسد.

وی از افتتاح 10 طرح گاز رسانی شهری و روستایی، هشت واحد صنعتی، پنج جایگاه CNG و آغاز عملیات اجرایی پنج طرح گاز رسانی دیگر در استان زنجان خبر داد و افزود: طرح گاز رسانی به شهر زرین آباد را به عنوان یکی از مهمترین طرح های قابل افتتاح در هفته دولت عنوان کرد و گفت: برای این طرح 10 میلیارد و 125 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

سرایلوهمچنین از افتتاح فازهای 2، 3 و 4 گلشهر کاظمیه زنجان با 11 هزار و 250 میلیون ریال اعتبار خبر داد و افزود: طرح گاز رسانی به روستای ایلی بلاغ و لیلان از توابع شهرستان ماهنشان با چهار میلیارد و 540 میلیون ریال اعتبار، روستاهای یامچی، اسفناج و دره لیگ از توابع شهرستان زنجان با هشت میلیارد و 800 میلیون ریال و روستاهای ایچ، یدی بلاغ و تله گرد از توابع شهرستان ایجرود با هفت میلیارد و 220 میلیون ریال اعتبار از دیگر طرحهای گازرسانی به روستاهای استان در هفته دولت است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار داشت: با افتتاح هشت طرح گازرسانی روستایی، تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی استان زنجان به 89 روستا می رسد.

سرایلو با اشاره به افتتاح هشت واحد صنعتی دیگر اظهار داشت: واحدهای صنعتی صنایع غذایی کندو زنجان، مقره سازی پارس گستر زنجان، عمران مومان چابهار زنجان، گروه صنعتی سانا عایق ابهر، مجتمع صنایع غذایی کیلوس ابهر، فولاد سیادن ابهر، ققنوس مرغ ابهر و ققنوس جوجه ابهر با چهار هزار و 670 میلیون ریال اعتبار از دیگر طرح هایی است که افتتاح می شود تا تعداد واحد های صنعتی استان به 452 واحد برسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین از افتتاح پنج جایگاه CNG در استان خبر داد و گفت: با افتتاح جایگاه CNG چند منظوره شاهد زنجان، جایگاه CNG دو منظوره عظیم زنجان، جایگاه کوی فرهنگ، دومنظوره سکو دار ماهنشان و دو منظوره شرکتی خدابنده با اعتبار هفت هزار و 896 میلیون ریال، تعداد جایگاه های فعال استان به 28 جایگاه می رسد.

سرایلو افزود: عملیات اجرایی دو جایگاه گلشهر کاظمیه و سایت کارگاهی با سه هزار میلیون ریال اعتبار و طرح های اجرایی آرین توتون صنعت زنجان، زرین سفال زنجان و زنجان آجر با چهار هزار و 100 میلون ریال اعتبار از دیگر طرح هایی است که عملیات اجرایی آنها امسال آغاز خواهد شد.