به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید جم پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات باغداران آذربایجان غربی که با حضور استاندار برگزار شد، با اشاره به تولید بیش از یک میلیون تن سیب درختی در آذربایجان غربی، افزود: متاسفانه سالانه 30 تا 33 درصد از این میزان تولید بصورت صنعتی عرضه شده که به دلیل خرید به قیمت پائین، باغداران استان متضرر می شوند.

وی با اشاره به اینکه دو ماه تا آغاز برداشت سیب در استان فرصت باقی است، بیان کرد: این زمان فرصت بسیار مناسبی بوده تا تدابیر لازم برای فروش سیب صنعتی به قیمت مناسب که عمده ترین مشکل باغداران استان بوده، اندیشیده شود.

استاندار آذربایجان غربی نیز این نشست برحل مشکلات باغداران بویژه تولید کنندگان سیب درختی تاکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی باید درجهت حل مشکلات کشاورزان و باغداران و به نفع آنان برنامه ریزی کنند.

وحید جلال زاده ضمن تقدیر از تلاش باغداران و کشاورزان در تولید محصولات کشاورزی، افزود: متاسفانه با وجود این تلاشها در زمان فروش محصولات کشاورزان با مشکلات زیادی مواجه می شوند.

براساس مصوبه دور سوم هیئت دولت به آذربایجان غربی، استاندار به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در تنظیم قیمت بازار سیب و انگور کشور منصوب شده است.



