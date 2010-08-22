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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

ایجاد 27 منطقه نمونه گردشگری در همدان تصویب شد

ایجاد 27 منطقه نمونه گردشگری در همدان تصویب شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مناطق نمونه گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان گفت: تاکنون ایجاد 27 منطقه نمونه گردشگری در استان همدان به تصویب رسیده است.

رحمت ‌الله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در این رابطه هم مطالعات امکان‌‌سنجی 26 منطقه و مطالعات جامع یک منطقه در حال انجام است، افزود: شش بسته سرمایه‌گذاری مناطق نمونه گردشگری در استان همدان تایید شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد پنج منطقه نمونه دارای سرمایه‌گذار است و عملیات اجرایی هفت منطقه نمونه دیگر نیز در دست انجام است.

احمدی با بیان اینکه تا کنون بسته سرمایه‌گذاری 25 منطقه تهیه شده است که بسته سرمایه‌گذاری شش منطقه مورد تایید قرار گرفته، اظهار داشت:بسته سرمایه‌گذاری 19 منطقه دیگر نیز در مرحله ارزیابی است.

مدیر کل مناطق نمونه گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان خاطر نشان کرد: سد اکباتان، باغ میوه، دره مرادبیک، دامنه شمالی الوند، سد شیرین سو، ملهم دره، تالاب پیرسلمان، تالاب حسن آباد، آبرومند، وهنان، بقراطی، درجزین، ارگ نوشیجان، حیدره باغ شهر و غار علیصدر از مناطق نمونه گردشگری استان همدان هستند.

کد مطلب 1138133

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