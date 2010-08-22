مسعود شیخی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با دفاع از رای صادر شده توسط کمیته انضباطی فدراسیون تیراندازی، گفت: شاید آیین نامه‌های داخلی ارتش اجازه حضور ورزشکاران کادر خود را در تیمی غیر از تیم‌های نظامی ندهد اما فدراسیون تیراندازی و سازمان لیگ به عنوان برگزار کننده مسابقات ورزشی به آیین نامه های داخلی دستگاه ها کاری ندارد و دستگاه ها باید ضوابط و مقررات مسابقات ورزشی را بپذیرند.

وی افزود: ذره ای در این مسئله که تیراندازان ارتشی عضو تیم هیئت تیراندازی اصفهان بازداشت شده اند تردید ندارم و این ورزشکاران به صورت غیر قانونی بازداشت شده و از حضور در مسابقات منع شده‌اند.

رئیس سازمان لیگ تیراندازی ایران خاطرنشان کرد: در پیگیری‌های ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ دستوری از مسئولان بالاتر به دژبان برای منع حضور این ورزشکاران در مسابقات صادرنشده بود بلکه این مسئله هماهنگی بوده که باشگاه ورزشی نیروی زمینی ارتش برای جلوگیری از حضور این تیراندازان در مسابقه انجام داده است.

وی تاکید کرد: فدراسیون برای احقاق حق تیم هیئت تیرانداری اصفهان و این تیراندازان پیگیر ماجرا است و به همین دلیل هم تیم باشگاه نیروی زمینی ارتش را در کمیته انضباطی محکوم کرده است.