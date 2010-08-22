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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۵۰

دولت، گندم سن زده کشاورزان را بخرد

دولت، گندم سن زده کشاورزان را بخرد

همدان - خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید علاوه بر خرید گندم سالم، شعبه ای برای خرید گندم سن زده کشاورزان ایجاد کند تا مانع سوء استفاده دلالان شود.

عیسی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تحقق ایجاد شعبه برای خرید گندم سن زده در جلوگیری از سو استفاده دلالان تاثیرگذار است، گفت: برخی از واسطه ها با خرید گندم های سن زده پنج درصد، آن را با گندم سالم مخلوط کرده و به اداره غله با قیمت بالا می فروشند.

نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این روند دولت را متضرر کرده و زمینه را برای سو استفاده دلالان مهیا کرده است، پیشنهاد داد: دولت گندم های سن زده را به جای مصرف غذایی انسان، برای خوراک دام خریداری کند.

وی با تاکید بر اینکه خرید گندم سن زده دست دلالان و واسطه گران سودجو را قطع کرده و در نهایت به نفع دولت و کشاورز است، افزود: در حال حاضر بخش عمده ای از گندم های خریداری شده در فضای باز قرار گرفته که اوضاع جوی تهدیدی جدی برای این محصول به شمار می رود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی بخش کشاورزی را مهمترین بخش اقتصادی کشور و توجه به آن را لازمه توسعه جامعه دانست و افزود: در صورت عدم رعایت راندمان و بهره‌وری در کشاورزی، این بخش آسیب می‌بیند.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس اظهار داشت: گندمی که باید 335 تومان از کشاورز خریداری شود با هزینه‌ای حدود 240 تومان توسط دلالان و واسطه‌گران از کشاورزان خریداری می‌شود که این موضوع جای بررسی دارد.

وی با بیان اینکه این دلالان، گندم خریداری شده را دوباره به دولت می‌فروشند، خاطرنشان کرد: از آن جایی که تاکنون با دلالان گندم در این زمینه برخورد قانونی صورت نپذیرفته است و یا اگر برخوردی شده اطلاع‌رسانی مناسبی در این خصوص انجام نشده است، خواستار توجه به این موضوع هستیم.

کد مطلب 1138147

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