به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران افزود: در این هفته نیز 838 پروژه با اعتباری بالغ بر 342 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: میزان فرصتهای اشتغالزایی برای طرح های صنعتی استان، 702 نفر اعلام شده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه هشت پروژه صنعتی تولیدی در روستاهای استان بهره برداری می شود تصریح کرد: برای افتتاح این طرح ها بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

طاهایی با بیان اینکه کار ساخت 43 پروژه با اعتباری نزدیک به 12 میلیارد تومان در هفته دولت امسال در مازندران آغاز خواهد شد یادآور شد: از کل پروژه های آماده افتتاح و اجرا تعداد 362 پروژه عمرانی استانی، 464 پروژه عمرانی ملی استانی است.

وی با اعلام این مهم که میزان اعتبار ملی اختصاص یافته به پروژه های عمرانی استان 125 میلیارد تومان است، افزود: میزان اعتبار استانی اختصاص یافته به پروژه های عمرانی مازندران 94 میلیارد تومان است.

استاندار مازندران بیان کرد: بیشترین تعداد پروژه های افتتاحی دستگاه های اجرایی مربوط به مخابرات مازندران، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و کمیته امداد امام خمینی و کمترین تعداد پروژه های افتتاحی هفته دولت مربوط به ادارات کل اوقاف و امور خیریه، شیلات، سازمان همیاری شهرداری ها و اداره کل کار و امور اجتماعی استان است.

طاهایی خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد پروژه های افتتاحی شهرستان ها به ترتیب مربوط به ساری، آمل، بابل و سوادکوه با 97 ، 70 ، 53 و 44 پروژه عمرانی بوده و 99 پروژه در هفته دولت امسال بالای چهار میلیارد ریال اعتبار داشته اند.

وی اظهار داشت: بیشترین پروژه های بالای چهار میلیارد ریال اعتبار در شهرستانهای ساری و آمل هر کدام با 21 طرح در هفته دولت آماده بهره برداری است.

دوم تا هشتم شهریور ماه هر سال به گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت در کشور نامگذاری شده است.