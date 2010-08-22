مناطق گردشگری به بخش خصوصی واگذار می شود

یدالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: این بخش ها شامل سد "شاه قاسم"، "تنگ گنجه ای"، "تنگ مهریان" و پارک جنگلی در یاسوج، "کوه گل" سی سخت ومرقد مطهر بی بی حکیمه(س) در گچساران می باشد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران استانی در اولویت واگذاری هستند، اعلام کرد : تاکنون چندین اگهی در این خصوص منتشر کرده ایم اما هنوز هیچ سرمایه گذاری از استان در خواستی ارائه نکرده است.

اخذ مجوز کاوش سه نقطه باستانی در کهگیلویه و بویراحمد

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان همچنین گفت: مجوز کاوش باستان شناسی در سه نقطه تاریخی کهگیلویه و بویراحمد اخذ شده است.

وی بیان داشت: قبرستان قدیمی در یاسوج، تونل روستای "مزدک" در اطراف شهر یاسوج و یک چاه در شهر "چرام"، این سه مکان می باشند که عملیات کاوش طی سال جاری در آنها آغاز می شود.

مرادی عنوان کرد: بیش از 600 میلیون ریال برای این کاوشها در نظر گرفته شده است و پیش بینی می شود برخی از این مناطق بیش از سه هزار سال قدمت تاریخی داشته باشند.