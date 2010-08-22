به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدعلی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در احکام جداگانه دکتر فخرالسادات امامی اوره را به سمت معاون بهداشتی دانشگاه منصوب کرد. پیش از این دکتر محمدامیر امیرخانی مسئولیت معاونت بهداشتی دانشگاه را بر عهده داشت.

بر اساس حکم رئیس دانشگاه دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل نیز به سمت معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد و از زحمات دکتر عبدالرضا پازوکی در طول تصدی معاونت آموزشی دانشگاه تقدیر بعمل آمد.

دکتر فربد عبادی فرد آذر سومین فردی بود که از دکتر ابطحی حکم معاونت گرفت. دکتر فربد عبادی فرد آذر به سمت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب شد. پیش از این دکترعبدالله امیرفرهنگی مسئولیت معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه را بر عهده داشت.

دکتر ابطحی طی حکمی دکتر رضا پایدار را نیز به سمت معاون درمان دانشگاه منصوب کرد.