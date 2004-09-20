سه كشته بر اثر انفجار بمب در موصل

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، برحسب آمار ارائه شده از سوي منابع پزشكي عراق ، اجساد متلاشي شده سه تن به بيمارستان موصل منتقل شده است .

بنابراين گزارش ، اين انفجار در خيابان كوي الوحده در شهر موصل واقع در 370 كيلومتري شمال بغداد روي داد و شدت انفجار به حدي بود كه منفجر به انهدام يك خودروپارك شده درمحل و وارد شدن خساراتي به منازل اطراف شد.

هنوز هيچ گروهي مسئوليت اين انفجار را به عهده نگرفته است ومقامات دولت موقت عراق و نيروهاي اشغالگر آمريكايي ازهرگونه اظهارنظردر اين مورد خودداري كردند.

پيشتر يك افسرپليس عراق از كشته شدن دو عراقي در انفجار يك خودرو بمب گذاري شده در موصل خبر داده بود . پليس همچنين گفت: ما دو جسد سوخته را در داخل خودرو پيدا كرديم .

به گفته افسر پليس عراق، به نظر مي رسد اين دو تن جزو گروههاي مسلحي باشند كه قصد داشتند با خودرو بمب گذاري شده دست به عمليات انتحاري بزنند.