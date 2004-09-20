  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ شهریور ۱۳۸۳، ۱۹:۲۳

امروز روي داد

سه كشته بر اثر انفجار بمب در موصل

براثرانفجار يك خودرو بمب گذاري شده دريكي از خيابانهاي مركز شهر موصل امروز دستكم سه تن كشته شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، برحسب آمار ارائه شده از سوي منابع پزشكي عراق ، اجساد متلاشي شده سه تن به بيمارستان موصل منتقل شده است .

بنابراين گزارش ، اين انفجار در خيابان كوي الوحده در شهر موصل واقع در 370 كيلومتري شمال بغداد روي داد و شدت انفجار به حدي بود كه منفجر به انهدام يك خودروپارك شده درمحل و وارد شدن خساراتي به منازل اطراف شد.

هنوز هيچ گروهي مسئوليت اين انفجار را به عهده نگرفته است ومقامات دولت موقت عراق و نيروهاي اشغالگر آمريكايي ازهرگونه اظهارنظردر اين مورد خودداري كردند.

پيشتر يك افسرپليس عراق از كشته شدن دو عراقي در انفجار يك خودرو بمب گذاري شده در موصل خبر داده بود . پليس همچنين گفت: ما دو جسد سوخته را در داخل خودرو پيدا كرديم .

به گفته افسر پليس عراق، به نظر مي رسد اين دو تن جزو گروههاي مسلحي باشند كه قصد داشتند با خودرو بمب گذاري شده دست به عمليات انتحاري بزنند.

 

کد مطلب 113816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها