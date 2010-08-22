ایمان حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با پیراهن پیکان و راه آهن در مقابل پرسپولیس گلزنی کرده ام که امیداوریم این بار با پیراهن تیم محبوبم و شهرم به پرسپولیس گل بزنم.

وی با بیان این که گرمای هوا در بوشهر بر عملکردش تاثیر گذاشته است، اظهار داشت: علاوه بر گرما، دو بازی را به دلیل محرومیت از دست دادم که این امر باعث شد تا تمرکزم را از دست دهم و نتوانم موقعیت های بدست آمده را تبدیل به گل کنم.

مهاجم شاهین بوشهر گفت: در بازی با پرسپولیس جبران مافات خواهم کرد و بیش از حد توانم برای سربلندی شاهین و بوشهر تلاش خواهم کرد.