به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد‌حسین شفیعی‌ها در مراسم آغاز به کار هشتمین نمایشگاه قرآن کریم قزوین اظهار داشت: ماه مبارک رمضان بهار قرآن است و برگزاری نمایشگاه قرآن در این ماه برای این است که در چنین ماهی توجه به قرآن در میان جامعه بیشتر وجود دارد بنابراین چنین ایامی فرصت خوبی است تا نمایشگاه قرآن برگزار شود.

وی ادامه داد: قرآن صفای دلهای بیمار انسانهاست و در واقع از آیات قرآن چنین استنباط می‌کنیم که بحث شفای قرآن بر هدایت قرآن تقدم دارد چرا که تا شفا فراهم نشود هدایتی نیز صورت نمی‌گیرد، در واقع هدایت برای قلب پاک است و دل پاک می‌تواند نور هدایت الهی را به خود جلب کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اضافه کرد: در روایات مختلف از دل مانند آیینه‌ای زلال و پاک نام برده شده است و این پاک بودن و زلال بودن قلب و دل انسان موجب می‌شود تا معارف الهی را به خوبی پذیرا باشد ولی گناه عاملی است تا از این صیقلی بودن دل بکاهد و دل به سوی کدورت برود و آنگاه دل زنگار می‌گیرد و با افزایش گناه دل به جایی می‌رسد که دیگر پذیرای هدایت الهی نیست و این قدرت را از دست می‌دهد و برای همین است که ظالمان قرآن را برای خود جز خسارت

چیزی نمی‌بینند.



وی خاطرنشان کرد: برای اینکه قرآن هر چه بیشتر در جامعه محور قرار گیرد لازم است هنرمندان به وظیفه خطیر و ظریف خود آگاه باشند چرا که اگر ابزار هنر در خدمت قرآن قرار گیرد و معارف قرآنی با آموزه‌های هنری منظور شود می‌تواند

تأثیری شگرف در جامعه به وجود آورد و با این امید می‌توانیم نسل آینده را هر چه بیشتر با قرآن آشنا کنیم.



وی یادآور شد: همه کارهایی که امروز در قالب برنامه‌های قرآنی در جامعه اجرا می شود از برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی است و در واقع در سایه انقلاب اسلامی است که فعالیت‌های مختلف قرآنی رونق گرفته و در جامعه اقشار مختلف به

قرآن علاقه زیادی نشان می‌دهند که امیدواریم این فعالیت‌ها در آینده با ایجاد تحول در نسل انقلاب ظهور و بروز کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با اشاره به مشکلات پیشروی برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و برنامه‌های مختلف فرهنگی در استان اظهار داشت: برای عرضه یک نمایشگاه که از چندین سال پیش برگزار می‌کنیم، امسال با مشکل مواجه بودیم متأسفانه مجموعه فعالیت‌های قرآنی آنچنان در غربت است که برنامه‌های فرهنگی با مشکلاتی مواجه هستند.

شفیعی‌ها گفت: اگر نکات مثبتی در این نمایشگاه وجود دارد به برکت قرآن است و ما مسئولان خدمتگزار قرآن هستیم ولی لازم است به مسائل فرهنگی جامعه بیشتر پرداخته شود و مسئولان ما را در این زمینه بیشتر یاری کنند، طی دو ماه آینده شاهد

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب استان خواهیم بود و در زمستان نمایشگاه دیجیتال در استان برگزار می‌شود ولی از هم‌اکنون مهم‌ترین دغدغه ما نبود فضا برای برگزاری چنین نمایشگاهی است.



وی بیان کرد: سال گذشته نمایشگاه قرآن در فضایی به مساحت 3 هزار مترمربع برگزار شد ولی امسال این نمایشگاه در 550 مترمربع برگزار می‌شود و این نکته‌ای است که باید دست‌اندرکاران نسبت به آن توجه کنند چرا که اگر فضاهای فرهنگی

نداشته باشیم تا برنامه‌های فرهنگی را عرضه کنیم به یقین آسیب‌هایی را در آینده خواهیم دید.

شفیعی‌ها گفت: در این نمایشگاه دستگاه‌های مختلف دولتی، مؤسسات، سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی در کنار ناشران خارج از استان و داخل استان به همراه مؤسسات قرآنی استان به عرضه محصولات مختلف فرهنگی قرآنی اقدام کرده‌اند.