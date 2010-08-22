به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی اصغر یوسف نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات واحدهای کانی غیرفلزی مازندران در ساری افزود: سیاست مجلس بر این اصل استوار است که به انجمن ها و تشکل های تخصصی و صنعتی ارزش و بهاء لازم داده شود و حمایتها و پشتیبانی های لازم از آنها به عمل آید.

وی اضافه کرد: قابلیت های صنعتی و معدنی استان مازندران زیاد بوده که لازم است ابتدا آنها را شناسایی کنیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب قانون تشکیل سازمان نظام مهندسی صنعت که به عنوان حلقه مفقوده و خلاء مطرح بوده در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: ظرفیت کمیسیون صنایع و معادن بسیار بالا بوده اگرچه در عملیاتی کردن و پیاده سازی مصوبات جلسات نقص و مشکل داریم و فرموله کردن آنرا به زبان اداری بنحو مطلوب طی نمی کنیم.

یوسف نژاد انجمن ها را مخاطب قرارداد و اظهار داشت: انجمن ها و تشکل ها باید اعتماد دستگاه های دولتی را جلب کنند و قابلیت ها و توانمندی های خود را ظاهر و ارائه کنند.

در این جلسه اعضا هیئت مدیره و مدیران عضو انجمن فقدان نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها ، به کارگیری تولیدات خارج استانی در استان ، واردات بی رویه، اصرار و فشار صنوف جهت اخذ مجوزهای صنفی را از مشکلات پیش روی فعالان صنعتی استان برشمردند.

پیشنهاداتی مشتمل بر ایجاد واحد های مدرن سنگبری ، ارائه تسهیلات کم بهره برای نوسازی ،تزریق سرمایه در گردش ضروری و فوری جهت ادامه حیات تولیدی ،همراهی در استاندارد سازی مصالح ساختمانی ،ارایه سند برای زمین واحد های تولیدی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک،تهیه نقشه و استراتژی صنعتی و معدنی، تشکیل اتاق فکر صنعتی و معدنی ارائه شد.

در این جلسه بررسی چگونگی راه های به کارگیری تولیدات استانی، حل مشکل واحدهای تولیدی با مجامع امور صنفی ، تحقیق در خصوص موضوع آزبست و یونولیت و پلی استایرن ها، پیگیری کاهش سهم حق بیمه سهم کارگر و کارفرما، تشکیل صندوق سنوات کارگران ، پیگیری مسائل و مشکلات در کارگروه صنعت و معدن و شورای راهبری صنعت و معدن و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری مورد تصویب قرار گرفت.