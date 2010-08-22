برگزاری جلسات تفسیر قرآن در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین این جلسات با حضور حجت الاسلام و المسلمین ملک زاده از روحانیون شهر مقدس قم در مسجد امام رضا (ع) این دانشگاه برگزار می شود.

در این جلسات که به مدت 10 روز برگزار می شود، سوره "یاسین" به عنوان قلب قرآن کریم برای دانشجویان روزه دار تقسیر می شود.

اقامه هر روزه نماز باشکوه ظهر و عصر با حضور مسئولان، استادان، کارکنان و دانشجویان در مسجد امام رضا (ع) و برنامه ویژه برای دانشجویان دختر ساکن خوابگاههای این دانشگاه هم زمان با اذن مغرب و عشاء از دیگر برنامه های

فرهنگی در ایام ماه مبارک رمضان در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین است.

این برنامه ها با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار می شود.

سومین همایش علمی فارغ التحصیلان معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین



سومین همایش علمی فارغ التحصیلان معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هشتم آبان ماه امسال برگزار می شود.



بنابر این گزارش این همایش با هدف شناخت و معرفی دست آوردها و توانمندی های علمی و ارتقا سطح کیفی دانسته های تخصصی فارغ التحصیلان در محورهای معماری و هویت، فن آوری های نوین در ساخت، خلاقیت در معماری و معماری

معاصر و بافت های تاریخی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار خواهد شد.



علاقه مندان می توانند خلاصه مقالات خود را از 18 شهریور به دبیرخانه دائمی همایش واقع در اتاق 407 دانشکده عمران و معماری این دانشگاه ارسال کنند.

آخرین مهلت ثبت نام برای حضور در این همایش 24 مهر ماه است.

سومین همایش علمی فارغ التحصیلان معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با همکاری دانشکده معماری این دانشگاه برگزار می شود.



