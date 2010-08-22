به گزارش خبرگزاری مهر، ‌سید حسین هاشمی با تاکید بر مطلب فوق تصریح کرد : به رغم تمام مشکلات موجود ، این بخش توانست همگام با اهداف برنامه چهارم توسعه رشد کند.

وی اظهارداشت: حوزه معدن و صنایع معدنی در حالی که نیروی کار بالایی در خود جای داده ،‌ با معضل خاصی مواجه نشد و در عین حال توانست طرحهای توسعه ای در معادن و صنایع معدنی نظیر فولاد ، ‌مس ،‌ آلومینیوم و ... را اجرا کند.

این نماینده مجلس با اشاره به محتویات برنامه چهارم توسعه، اظهار داشت : این برنامه مسیر روشنی نیز پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی قرار داد.

وی معتقد است که نرخ بازگشت سرمایه در معادن بسیار مناسب است چرا که همواره از تقاضای بالایی در بازارهای جهانی بهره می برد و ضروری است که تسهیلات بیشتری در اختیار این بخش قرار گیرد.

هاشمی درباره چشم انداز این صنایع در برنامه پنجم توسعه، گفت: بررسی ها ما نشان می دهد اکنون سهم بخش معدن (بدون احتساب صنایع معدنی ) در اقتصاد ملی به 8 دهم درصد رسیده است که این رقم در 5 سال آتی به 1.2 درصد افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال تاکید کرد: در برنامه پنجم با توجه به جهشی که در توسعه صنایع معدنی نظیر آلومینیوم ، ‌مس ، ‌فولاد ، ‌سنگ آهن و ... ایجاد می شود این صنایع سهم بالاتری نسبت به برنامه چهارم خواهند داشت.