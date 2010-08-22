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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۳

233 ساعت پرواز آموزشی خلبانی در گیلان انجام شد

233 ساعت پرواز آموزشی خلبانی در گیلان انجام شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت گفت: از افتتاح نخستین باشگاه خلبانی گیلان در فرودگاه رشت تاکنون30 نفر از دانشجویان خلبانی به مدت 233 ساعت در این فرودگاه آموزش دوره های IR ، CPL و PPL را فرا گرفتند.

عباس رحمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد از داشجویان به ترتیب 15 نفر دوره INSTRUMENT RATING (IR ) یا خلبانی با سیستمهای کمک ناوبری، 10 نفر (CPL)COMMERTIOAL   LIECENCEیا خلبانی بازرگانی، پنج نفر دوره (PPL)PRIVAT LICENCE یا خلبانی شخصی در این دوره ها شرکت کردند.

وی اظهارداشت: فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت در این مدت 46 روزه،  481 پرواز آموزشی این باشگاه خلبانی را در قالب نشست و برخاست پذیرش  و سرویس دهد.

مدیرکل فرودگاه رشت خاطر نشان کرد: هزینه آموزش خلبانی در مرکز آموزش خلبانی و علوم هوانوردی معراج، 40 میلیون تومان بوده و افراد با داشتن حداقل 18 سال سن و دیپلم متوسطه، انجام خدمت نظام وظیفه و احراز صلاحیت پزشکی هوایی می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.

نخستین باشگاه خلبانی گیلان 9 تیر ماه سال جاری با حضور استاندار گیلان و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، افتتاح شد.

کد مطلب 1138181

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