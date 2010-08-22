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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

در واکنش به سخنان صالحی/

وزارت اطلاعات در خصوص حسین موسویان اطلاعیه داد

وزارت اطلاعات در خصوص حسین موسویان اطلاعیه داد

وزارت اطلاعات اظهارات روز گذشته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر عدم وجود جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته ای دولت اصلاحات را تکذیب و تاکید کرد که اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در متن منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات آمده است :  با توجه به خبر منتشره در برخی رسانه ها و مطبوعات پنج شنبه مورخ 28/5/89 به نقل از علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور مبنی بر عدم وجود جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته ای دولت اصلاحات، وزارت اطلاعات قویا اعلام می دارد با عنایت به رای صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده است به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامی، حسین موسویان به جرم "جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)" به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین الملل سایر نهادها و ارگان های کشور محکوم گردیده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می باشد.

به گزارش مهر ، پیش از این علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت قوه قضاییه فروردین ماه سال 87 درپی صدور حکم نهایی دادگاه حسین موسویان اعلام کرده بود : "موسویان از اتهام جاسوسی تبرئه شد" . وی افزوده بود : "اتهام دیگر موسویان جمع آوری و نگهداری اسناد طبقه بندی شده بود که بر اساس ماده 505 قانون مجازات اسلامی در صورتی که فردی اطلاعاتی را جمع آوری کند و با قصد بر هم زدن امنیت در اختیار دیگران قرار دهد ، مجازات می شود که با توجه به اینکه اتهام ایشان صرفا جمع آوری اطلاعات بود وی به 2 سال حبس " تعلیقی" و 5 سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک محکوم شد."

لینک خبرهای مرتبط  جهت اطلاع در ذیل می آید :

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=665855

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=2289

کد مطلب 1138186

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